Arrendar um quarto é agora mais barato. Em Lisboa custa 371 euros

A oferta de quartos para arrendar disparou 77% no último ano o que fez descer os preços em Lisboa e no Porto, mas arrendar um quarto na capital ainda custa em média 371 euros, o valor mais alto no país.

Os dados constam de um estudo publicado esta quinta-feira pelo portal imobiliário idealista, que adianta que os preços em Lisboa caíram 9% e na cidade Invicta desceram 3%, face aos últimos 12 meses.

“Apesar da descida, Lisboa continua a ser a cidade com os quartos mais caros em Portugal, onde os preços rondam os 371 euros mensais, seguida pelo Porto [299 euros por mês]”, refere num comunicado.

Segundo o estudo, os preços também desceram em Faro onde a descida foi de 8%, enquanto em Coimbra e Braga os preços dos quartos para arrendar mantêm-se inalterados em comparação ao último ano.

No sentido contrário, “os preços subiram em Aveiro e Leiria, com um aumento de 13% em ambas as cidades, seguidas por Setúbal onde aumentaram 3%”.