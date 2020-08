Avaliação das casas sobe 12 euros em julho

A avaliação bancária na habitação subiu 12 euros, para 1.127 euros por metro quadrado, no mês de julho, mostrando uma desaceleração face aos valores registados em igual período do ano passado.

Segundo o relatório mensal relativo a este indicador, divulgado esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), “este valor representou uma desaceleração em termos homólogos, tendo a taxa de variação abrandado de 8,3% em junho para 8,0% em julho”.

“Refira-se que o número de avaliações bancárias ascendeu a cerca de 20 mil em julho de 2020, menos 15,9% que no mesmo período do ano anterior”, destaca.

Adianta que o maior aumento face ao mês anterior registou-se no Norte, com uma subida de 1,4%.quanto à maior queda, de 3,5%, foi registada no Alentejo.

“Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o valor mediano das avaliações cresceu 8,0%, registando-se a variação mais intensa no Norte [10,4%] e a menor no Alentejo [2,2%]”, acrescenta.

Atualizada às 12H54 com mais informação