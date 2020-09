IFRRU atinge 704 milhões de investimento em reabilitação urbana

O IFRRU 2020 registou nos últimos meses 248 contratos, num investimento de 704 milhões de euros em reabilitação de edifícios e melhoria do seu desempenho energético, anunciou o Ministério das Infraestruturas e Habitação.

Em comunicado, o gabinete do ministro Pedro Nuno Santos indica que o Instrumento Financeiro de Reabilitação e Revitalização Urbana (IFRRU 2020) “aumentou a sua execução nos últimos meses, conseguindo apesar da pandemia covid-19 chegar aos 248 contratos assinados, num investimento de 704 milhões de euros de investimento para a reabilitação integral de edifícios e melhoria do seu desempenho energético”.

De acordo com a mesma fonte, após a reabilitação, 105 destes edifícios terão uso habitacional, sendo os restantes 129 destinados a atividades económicas e 14 a equipamentos de utilização coletiva abrangendo equipamentos culturais públicos e sociais e de apoio social bem como residências para estudantes.

Na sua maioria (186) os projetos são promovidos por empresas e os restantes por particulares, Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e câmaras municipais, acrescenta o gabinete do ministro.

“Os projetos em execução localizam-se nas Áreas de Reabilitação Urbana, delineadas pelos respetivos municípios, garantindo-se, assim, o seu alinhamento com a política urbana local, sendo já 74 os municípios das várias regiões do país com financiamentos IFRRU 2020”, pode ler-se no comunicado.

O programa IFRRU conta com 27 projetos concluídos, tendo sido prorrogado até 2023 e a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Lisboa do Portugal 2020 reforçado a sua dotação em 10 milhões de euros.

O IFRRU 2020 é um instrumento financeiro do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, no âmbito do Portugal 2020, e tem uma capacidade de financiamento de 1.400 milhões de euros, indica o Ministério.