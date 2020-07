59% de profissionais de imobiliário acredita que preços das casas vão manter-se

Em tempos de pandemia, os profissionais do imobiliário ouvidos pelo inquérito da Imovirtual reconhecem a diminuição dos clientes interessados em comprar ou vender casa, com valores a rondar os 60%.

Apesar de os resultados mostrarem uma ligeira melhoria em relação ao inquérito feito em abril, 27,9% dos profissionais da área do imobiliário inquiridos pelo Imovirtual em junho apontam que não fizeram transações. A grande maioria continuou a fazer transações, mas 53% revela ter feito poucas transações. Entre os inquiridos, só 2,7% afirma ter aumentado as transações durante a pandemia.

Já em relação a preços, a maioria dos inquiridos acredita que os preços vão manter-se nos próximos três meses (58,8%). Já 34,3% dos profissionais ouvidos acredita numa diminuição dos preços na ordem dos 25%.

Em relação ao arrendamento, os profissionais da área acreditam que o mercado de arrendamento de longa duração irá aumentar significativamente nos próximos tempos (89% dos inquiridos). Por seu turno, estes profissionais acreditam numa diminuição do arrendamento de curta duração.

No que toca a venda e construção, 57% e 52% dos inquiridos acredita na manutenção dos valores, respetivamente.

Comparando os resultados do inquérito do mês passado com os dados avançados no mês de abril, os profissionais do setor imobiliário ouvidos pelo Imovirtual revelaram uma perspetiva mais otimista. Em abril, durante o confinamento, mais de um terço dos inquiridos acreditava que o negócio poderia enfrentar uma quebra na ordem dos 25%.

A amostra deste inquérito é composta por 481 respostas, em que mais de um terço dos participantes pertence à região de Lisboa, 14% à região do Porto e 13% à região de Setúbal.