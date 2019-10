CA Património Crescente vence prémio europeu pelo nono ano consecutivo

O Fundo de Investimento Imobiliário CA Património Crescente conquistou o prémio MSCI European Property Investment, que distingue o portefólio imobiliário nacional com melhor rentabilidade, na categoria portefólio diversificado, entre janeiro de 2015 e dezembro de 2018.

Este fundo é gerido e representado legalmente pela Square Asset Management SGFII, sendo o Grupo Crédito Agrícola o banco depositário e responsável pela comercialização.

O fundo investe na aquisição de imóveis destinados a comércio, escritórios, serviços, indústria, logística, hotéis ou outros, que gerem rendimento para o fundo.

Este prémio, atribuído agora pela MSCI Inc., líder no fornecimento de ferramentas de portefólio de construção e gestão de risco para investidores globais, reconhece os melhores fundos, em termos de performance, nos últimos três exercícios (até dezembro de 2018). A performance do portfólio para os 3 anos foi de 9,8% anualizado.

A SQUARE Asset Management é a maior sociedade gestora independente de ativos imobiliários em Portugal. Com 16 anos de existência, é a maior empresa gestora de fundos abertos em Portugal. Com 10% da quota de mercado e mais de mil milhões de euros sob gestão, a Square, AM gere atualmente quatro fundos imobiliários, um de rendimento – o portfolio premiado – e três de restruturação.