Operadores do mercado residencial esperam normalidade em 12 meses

De acordo com o inquérito mensal de confiança ‘Portuguese Housing Market Survey’, desenvolvido pela Confidencial Imobiliário e pelo Royal Institution of Chartered Surveyors RICS) a 150 operadores, as expectativas é que as vendas regressem a níveis pré-crise apenas em 12 meses após o fim do surto.

Já quanto a preços, as expectativas dos promotores e mediadores imobiliários residenciais são de que a recuperação tardará 14 meses.

De acordo com o diretor da Confidencial Imobiliário, Ricardo Guimarães, citado em comunicado, a perceção global é de “que a retoma irá depender muito da extensão que esta crise terá na economia e do impacto no rendimento das famílias e na disponibilidade das empresas em voltar a investir.”

Já o economista-chefe do RICS, Simon Rubinsohn, considera que “o legado da covid-19 poderá ser de tal dimensão que qualquer retorno ao que pode ser chamado de ‘normalidade’ na economia vai levar tempo”, pelo que as famílias vão manter-se cautelosas também por algum tempo.

Quanto aos dados para março, o inquérito indicou uma “deterioração abrupta” no sentimento dos operadores do mercado habitacional, com o indicador de procura (consultas por novos compradores) a cair em março, e em todas as regiões cobertas pelo inquérito (Lisboa, Porto e Algarve), após dois meses de subidas.

Também o volume de vendas diminuiu de forma acentuada durante o mês de março.

Para os próximos meses, as expectativas das vendas são negativas e quanto a preços é esperada uma descida de pouco mais de 7% no próximo ano, segundo o inquérito mensal de confiança ‘Portuguese Housing Market Survey’, hoje divulgado.

No mercado de arrendamento, o impacto na atividade foi igualmente acentuado, com os operadores a registarem um declínio da procura. Segundo o inquérito, nesta questão houve um saldo líquido de respostas de -37%, o primeiro valor negativo deste indicador desde 2014.

É anda esperado uma queda no valor das rendas a curto prazo.

O Portuguese Housing Market Survey (PHMS) é um inquérito mensal realizado em parceria entre a empresa Confidencial Imobiliário e o Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) e reflete o sentimento de promotores e mediadores imobiliários que operam no mercado residencial.