Preços das casas subiram 10% até março

Nos primeiros três meses do ano, os preços das casas subiram. Portugal entrou em Estado de Emergência a 19 de março mas, os últimos dias desse mês não tiveram efeitos sobre os preços dos imóveis para habitação. “No primeiro trimestre de 2020, o Índice de Preços da Habitação (IPHab) cresceu 10,3% em termos homólogos, mais 1,4 pontos percentuais que no trimestre anterior. Neste período, os preços das habitações existentes aumentaram a um ritmo superior ao das habitações novas, 10,6% e 8,9%, respetivamente”, indica o Instituto Nacional de Estatística (INE), em comunicado divulgado esta terça-feira.

De janeiro a março, foram transacionados 43 532 alojamentos, no valor de 6,8 mil milhões de euros. Estes valores correspondem a taxas de variação homóloga de -0,7% e + 10,4%. “Todavia, enquanto em janeiro e fevereiro de 2020 se observaram aumentos homólogos do número de transações (9,4% e 3,5%, respetivamente) e do respetivo valor (21,5% e 13,5%, pela mesma ordem), em março o número de transações e o respetivo valor reduziram-se 14,1% e 3,3% face ao mesmo mês de 2019”.

O gabinete de estatística nacional diz ainda que o Índice de Preços da Habitação “cresceu 4,9% (0,7% no 4º trimestre de 2019). O aumento dos preços foi observado em ambas as categorias de habitações tendo sido mais expressivo no caso das novas (6,0%) por comparação com as existentes (4,7%)”.