"Exportações portuguesas beneficiariam com presidência de Biden"

O professor de Economia na Universidade de Nova Iorque, Luis Cabral, na segunda sessão da Conferência AICEP 2020, moderada por Rosália Amorim, diretora do Dinheiro Vivo.

Francisco de Almeida Fernandes 07 Novembro, 2020

O papel da revolução tecnológica no futuro da economia mundial e os ensinamentos que a pandemia trouxe à forma como é organizado o trabalho estiveram no centro da intervenção, a partir de Nova Iorque, de Luís Cabral durante a segunda sessão da conferência anual da AICEP, na passada quinta-feira. Professor na Universidade de Nova Iorque, o especialista começou por defender que "a economia americana e as exportações portuguesas beneficiariam mais com uma presidência de Joe Biden". Em causa está a importância dos acordos multilaterais, que "quase todos os presidentes" valorizam, mas não Donald Trump. "Não é tanto que os EUA precisem de Joe Biden, precisam de um presidente diferente", diz.

A recuperação económica portuguesa pós-covid, ainda sem horizonte à vista, será, para Luís Cabral, lenta "porque Portugal é um país muito dependente da exportação de serviços", que poderá demorar a arrancar. No entanto, o professor de Economia - que em janeiro, em entrevista ao DV e TSF, tinha antecipado a crise social e económica, a nova pobreza e a importância da aposta na exportação da saúde e educação - traça um cenário otimista para o futuro nacional. "Acho que o futuro para Portugal é bastante positivo", acredita, acrescentando macro tendências que vão marcar o século XXI e setores com potencial nas próximas décadas.

Revolução histórica

Depois da introdução do computador pessoal e da democratização do acesso à internet, fatores disruptivos que permitiram o surgimento de uma nova economia, Luís Cabral defende que a Inteligência Artificial (IA) será "a fase mais importante" da quarta revolução industrial. Um "período histórico" inaugurado em 2011 quando o Watson, da IBM, venceu dois dos melhores jogadores do concurso televisivo de cultura geral Jeopardy. O economista explica que era um desafio difícil para um sistema de IA não só pelas perguntas serem colocadas em linguagem natural, mas sobretudo pelos trocadilhos e referências culturais que continham. Uma prova, acredita, do potencial da tecnologia no futuro da economia e do emprego, que guarda "um mundo de oportunidades como nunca tivemos".

Sobre as preocupações de uma eventual destruição de funções desempenhadas por humanos, considera "indiscutível" que irá acontecer, mas que será acompanhada, como em outros períodos históricos, da criação de novos postos de trabalho. "Não significa que não há problemas", alerta, como o aumento da desigualdade quando as empresas são "incentivadas" a substituir emprego não qualificado por máquinas ou sistemas de IA.

Luís Cabral refere que estas substituições "não aumentam muito a produtividade" e que acontecem pela carga fiscal associada aos trabalhadores e suportada pelas empresas. "O que proponho é desligar completamente os benefícios sociais do contrato de emprego", diz, de forma que um ordenado de 500 euros custe exatamente esse valor ao empregador. "Acabaria com a questão dos recibos verdes, que deixaria de fazer sentido", afirma.



Oportunidades para Portugal



O professor universitário identifica três áreas "de alto crescimento" que devem ser exploradas pela economia nacional nas próximas décadas. A educação, que acredita poder ser potenciada pelo tempo livre que a tecnologia trará, mas também o bem-estar e o entretenimento. "A localização como residência e não como produção é um dos fenómenos importantes na globalização", explica, que pode beneficiar a atração de reformados estrangeiros para Portugal, onde possam ter "independência e segurança de acesso aos cuidados de saúde de que precisam". Por outro lado, a "geração com as maiores habilitações da história" será um fator fundamental na transformação da economia e um motor para explorar as "grandes oportunidades" reservadas a este país à beira-mar plantado.