Luís Simões a apostar na inovação e na sustentabilidade

Da carroça na qual era feito o transporte de fruta, verduras e legumes para o Mercado da Ribeira até às 2100 viaturas (próprias e subcontratadas) que viajam por toda a Península Ibérica e percorrem 200 milhões de quilómetros por ano. A história da Luís Simões remonta aos anos 30 do século XX, mas a empresa está concentrada nos desafios do século XXI, colocando a inovação e a sustentabilidade como pilares para continuar a crescer e a diferenciar-se da concorrência.

“Nos últimos dez anos investimos cem milhões de euros em inovação logística e o nosso volume de negócios cresceu em 50%. Refira-se que uma grande parte deste investimento foi dedicada à renovação e à automatização dos nossos centros de operações logísticas”, salientou Vítor Enes, diretor-geral de business development da Luís Simões.

Sendo um operador de referência no setor, com 25 armazéns entre Portugal e Espanha e com 2500 colaboradores diretos, a faturação tem vindo subir. “Os nossos esforços começaram a materializar-se na faturação consolidada em 2018, que foi de 244 milhões de euros, face aos 239 milhões de euros em 2017. A previsão de faturação da Luís Simões para 2019 é de 251 milhões de euros”, explicou o responsável. “Nos últimos anos centrámo-nos claramente no crescimento e em 2020 esperamos manter esta vantagem e consolidar as nossas bases”, acrescentou.

Em 2018 a Luís Simões reforçou a presença no sul do país, aumentando em 100% a sua capacidade e armazenamento no Mercado Abastecedor da Região de Faro. “Asseguramos a distribuição capilar na região algarvia e também a operação local de dois dos nossos maiores clientes com stock permanente, permitindo-nos assim oferecer todo o nosso portefólio habitual de serviços nas operações logísticas. Desta forma, conseguimos uma solução robusta que permite fazer face à sazonalidade do mercado regional algarvio, e ao mesmo tempo reduzir o tempo de resposta aos clientes e melhorar a qualidade do serviço.”

Antes de se olhar para o futuro, recua-se aos anos 1930, quando os fundadores da empresa, Fernando Luís Simões e Delfina Rosa Soares, a sua esposa, transportavam o que semeavam, cultivavam e colhiam. Na década de 1940 abriram uma mercearia em Moninhos, Loures, e compraram a sua primeira viatura. “Aquando do boom das obras públicas [a Luís Simões] transportou materiais de construção e nos anos 1960 cereais a granel”, afirmou.

“Na década de 1970, a Luís Simões iniciou um serviço de distribuição domiciliária que cobria todo o país, com o cliente Tupperware”, explicou Vítor Enes. Atualmente os principais setores de atividade são bebidas, alimentos, papel e pasta e embalagem, saúde e cuidados pessoais, retalho, automotive, eletrónica de consumo ou moda. “Produzimos 4,5 milhões de unidades de picking por mês, realizamos 840 rotas de distribuição diárias, preparamos 27 milhões de unidades de copacking por ano e transportamos anualmente mais de sete milhões de toneladas”, afirmou.

E olhando para o futuro: “A nossa estratégia passa pelo reforço da nossa posição nestas áreas [logística promocional e a logística para o e-commerce], que consideramos um fator diferenciador da nossa atividade.” O “binómio inovação-sustentabilidade” é apontado como “um dos grandes eixos da estratégia da Luís Simões”. “No que diz respeito a opções sustentáveis de transportes, assumimos como missão garantir soluções eficientes e competitivas, com o intuito de promover a satisfação dos clientes e outras partes interessadas, dos pontos de vista económico, social e ambiental.”