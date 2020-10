À beira Sado a refletir e a discutir a gestão do risco

Por Dinheiro Vivo 22 Outubro, 2020 • 16:10 Partilhar este artigo Facebook

"Ninguém estava à espera de uma pandemia como a que estamos a atravessar, mas isso obriga e reforça a necessidade das empresas terem em consideração os riscos associados às atividades empresariais para além das habituais flutuações dos mercados, moedas e taxas de juro que já conhecem tão bem", alerta José Gomes, CEO da Ageas Seguros.

O tema da gestão do risco volta a debate no Fórum PME Global, iniciativa da seguradora em parceria com a Ordem dos Economistas. O modelo é o de outras conferências da Ageas agora em formato híbrido com a presença de especialistas e empresários alguns fisicamente e outros através da participação remota digital. A discussão é transversal e alargada com um foco macro, por exemplo, Rui Leão Martinho, Bastonário da Ordem dos Economistas, vai enquadrar o impacto da pandemia na conjuntura macroeconómica, mas também haverá um olhar regional beneficiando da partilha de experiências de algumas empresas da região sadina.

Gestores de risco

"Estamos há dois anos a trabalhar na consciencialização dos empresários para os riscos operacionais na atividade empresarial que podem colocar em causa a viabilidade dos negócios.

Muitas empresas que já conseguiram reagir durante esta pandemia revelam que estavam preparadas com planos de ação para fazer face a um conjunto de situações adversas, planos esses que as ajudaram independentemente de uma situação completamente extraordinária como a pandemia que estamos a viver", esclarece José Gomes, um dos representantes da Ageas Seguros no Fórum PME Global. O CEO da empresa vai mais longe e afirma que querem ser vistos como consultores de risco e estar no início de todo este processo.

A conferência de Setúbal é a segunda do novo ciclo Fórum PME Global que a Ageas Seguros vai levar ainda este ano a Aveiro num modelo de conferências vídeo transmitidas em direto pelos sites da TSF e Dinheiro Vivo.

Programa da Conferência - Setúbal, 22 outubro

17h00 - Introdução: Camilo Lourenço - Comentador, Fundador e Apresentador de A Cor do Dinheiro.

17h05 - Boas-vindas: José Gomes - CEO da Ageas Seguros.

17h10 - Enquadramento, estratégia e competitividade da economia regional: Rui Leão Martinho - Bastonário da Ordem dos Economistas.

17h20 - Prevenção e a gestão do risco como chave da eficiência do negócio: Alexandra Catalão - Diretora de Marketing da Ageas Seguros.

17h30 - Mesa Redonda | Panorama atual sobre a produtividade nas empresas.

Abel Aguiar - Diretor Executivo para Parceiros e PME da Microsoft Portugal.

Filipe Cardoso - Sócio-Gerente da Quinta Piloto - Vinhos, Lda.

Gustavo Barreto - Diretor Geral de Distribuição e Marketing na Ageas Seguros.

Mário Ramos - CEO da Micromil, S.A.

Nuno Maia da Silva - Diretor Geral da AISET - Associação Industrial da Península de Setúbal.

Moderação de Camilo Lourenço - Comentador, Fundador e Apresentador de A Cor do Dinheiro.

18h25 - Encerramento: José Gomes - CEO Ageas Seguros.