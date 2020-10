Dinheiro Vivo 30 Outubro, 2020 • 10:30 Partilhar este artigo Facebook

O Dinheiro Vivo, TSF e Tabaqueira promovem este webinar sobre "O papel da ciência na tomada de decisão", cuja abertura está a cargo do ministro da Ciência e Ensino Superior, Manuel Heitor.

Segue-se um debate com Elvira Fortunato, vice-reitora da Universidade Nova de Lisboa (UNL) e diretora do Cinemat - Centro de Investigação de Materiais da UNL, Rogério Gaspar, professor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e Rui Minhós, diretor de assuntos institucionais da Tabaqueira, que irão debruçar-se sobre o estado atual da investigação em Portugal, a relação com o tecido empresarial e o papel das políticas públicas no desenvolvimento da ciência.