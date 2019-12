A “fábrica de inovação” que vai ajudar a construir o futuro

Projeto da Galp deverá arrancar no início de 2020 e tem os objetivos bem traçados: apoiar ideias disruptivas que possam moldar a energia nas próximas décadas.

“A inovação é claramente uma das pedras basilares do futuro.” Foi assim que Carlos Gomes da Silva, CEO da Galp, inaugurou o EIC Corporate day with Galp, um evento organizado pela energética nacional em parceria com o European Innovation Council (EIC) e que juntou, em Lisboa, 15 startups europeias em torno de temas como a mobilidade, o digital, smart energy e economia circular. O gestor reforçava, ainda, a intenção já declarada da Galp em aproximar-se do ecossistema da inovação, no âmbito da sua estratégia de transformação digital.

A transição energética é, também, o chapéu sob o qual cabem todas estas prioridades anunciadas pela empresa, que prevê um aumento dos gastos energéticos, ao longo dos próximos 20 anos, entre 30% e 40%. Por isso, a multinacional não tem dúvidas de que será necessário investir, anualmente, cerca de 400 milhões de euros para atingir este objetivo, um número que representa 40% dos investimentos anuais da petrolífera.

Esta disponibilidade financeira para apostar na construção do futuro justifica a parceria firmada com o EIC, instituição que promove a inovação como um dos meios para cumprir a ambição declarada pela Comissão Europeia de tornar a “Europa o primeiro continente neutro em carbono até 2050”.

A associação do organismo à Galp foi elogiada pelo responsável do EIC, Pierre Roubaud, que acredita “que a inovação disruptiva tem origem nas PME”, embora o sucesso esteja, muitas vezes, dependente da “colaboração com grandes empresas”.

Ecossistema em construção

A colaboração entre organizações e clusters é um dos princípios básicos da transformação digital e da Indústria 4.0, algo que a energética portuguesa não esquece. A recente contratação de Jorge Fernandes como diretor de inovação tem, por isso, um papel essencial no percurso que a empresa quer traçar nos próximos anos.

O gestor anunciou, a este propósito, a criação de uma “fábrica de inovação” através da plataforma UP, um ecossistema que junta os diferentes agentes empresariais para potenciar a disrupção e novos projetos que permitam alavancar as quatro áreas prioritárias da Galp.

Como passo inicial para popular esse ecossistema, foram selecionadas 15 empresas europeias de oito países para, ao longo do dia, apresentarem as suas propostas aos cerca de 30 administradores da multinacional que estavam presentes. “O objetivo é identificarmos umas três ou cinco em que possamos trabalhar diretamente, seja na forma piloto ou como prova de conceito, com vista à validação no nosso sistema”, explica Jorge Fernandes ao Dinheiro Vivo. O responsável adianta que a ideia é poder aplicar estes projetos internamente, mas também apostar na sua cocomercialização no mercado.

Entre o universo de candidatas, apenas duas são portuguesas. A Uno Digital, que se apresentou como parte da EQS – Engineering, Quality and Safety, mostrou as capacidades da sua plataforma de dados que permite reunir, num só local, toda a informação útil para a tomada de decisões no contexto industrial. Além disso, permite a criação em 3D da planta de uma fábrica ou unidade de produção, facilitando a monitorização da atividade em tempo real.

Por outro lado, a Twevo, que se dedica à criação de soluções wireless, subiu ao palco para dar a conhecer um modem plug & play com forte resistência às interferências das comunicações, tornando-o uma opção robusta e confiável para aplicação no contexto industrial. A estas, juntaram-se organizações com propostas na área da Internet das Coisas (IoT), inteligência artificial (IA) ou data analytics.

No final de um intenso dia de apresentações e reuniões entre startups e administradores da Galp, Jorge Fernandes mostrou-se surpreendido pela qualidade das propostas e disse que provavelmente seriam adotados mais de cinco projetos. A decisão, contudo, fica adiada para o início do ano com o lançamento oficial da plataforma UP.