A primeira missão espacial 100% feminina é já este mês

Em março, a NASA explicou que a falta de disponibilidade de fatos espaciais femininos foi o motivo para cancelar a primeira missão espacial realizada apenas por mulheres astronautas. Agora e já com os factos disponíveis, foi agendada nova tentativa com as astronautas Christina Koch e Jessica Meir para o dia 21 de outubro.

“Fazemos o possível para antecipar o tamanho do fato espacial que cada astronauta precisa, com base no tamanho que usam nos treinos no solo e, em alguns casos, os astronautas treinam com vários tamanhos”, disse Brandi Dean, das relações públicas da NASA já em março. “No entanto, as necessidades de tamanho dos indivíduos podem mudar quando estão em órbita, em resposta às mudanças que vivem na microgravidade. Além disso, nenhum ambiente de treino pode simular completamente a execução de uma corrida espacial na microgravidade, e um indivíduo pode, ainda, descobrir que as suas preferências de tamanho mudam no espaço”.

Koch, que já tinha conduzido uma missão espacial junto com o colega astronauta Nick Hague, explicou que, atualmente existem dois fatos espaciais médios a bordo. Depois do plano da primeira missão totalmente conduzida por mulheres ter sido alterado, a astronauta adaptou-se ao segundo fato espacial. Koch e Meir treinaram com o tamanho médio nos últimos seis anos.

No geral, haverá 10 missões espaciais nos próximos três meses, “uma regularidade que não era vivida desde que se concluiu a montagem da estação espacial em 2011”, diz a NASA.

As próximas missões espaciais vão ajudar a substituir as baterias do painel solar da estação e a atualizá-las para baterias de lítio, além de reformar o espectrómetro magnético alfa, um instrumento científico “que explora a natureza fundamental do universo”, segundo a NASA.