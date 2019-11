Acesso dos doentes à inovação no serviço de saúde é um desafio

Os medicamentos inovadores permitiram evitar, desde 1990, cerca de 110 mil mortes em Portugal. A elevada importância destes avanços é uma das conclusões do estudo encomendado pela Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (Apifarma) à consultora McKinsey. A análise, concentrada em 26 medicamentos e oito doenças, concluiu ainda que a utilização destes fármacos aumentou a esperança média de vida em dez anos.

O impacto dos fármacos inovadores na sociedade foi tema de debate no âmbito da rubrica Mais e Melhor Vida da TSF, na primeira de três mesas-redondas dedicadas ao tema “O valor do medicamento em Portugal”. O debate contou com a participação do presidente da Apifarma, João Almeida Lopes, da bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins, e do presidente da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla (SPEM), Alexandre Guedes da Silva.

Os resultados deste estudo são, para Ana Paula Martins, reveladores de que estamos a assistir a uma “fase de progresso muito intenso e importante” na ciência, embora existam ainda muitos desafios no que diz respeito ao acesso dos doentes à inovação, quer nos medicamentos quer no diagnóstico.

Sobre esta questão, o líder da Apifarma não tem dúvidas de que existe “claramente um subfinanciamento da área da saúde em Portugal”, que é agravado pela falta de orientação e planeamento do Estado em relação ao setor. “Temos de ter uma palete alargada de soluções e perceber o que funciona melhor em cada um de nós. Isso significa um melhor acesso”, garante Guedes da Silva.

A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos recorda os exemplos em torno de doenças como a hepatite C ou o cancro do pulmão, cujos malefícios e consequências podem ser consideravelmente atenuados pela evolução na indústria. Outra das críticas partilhadas por todos prende-se com a carga burocrática em torno dos pedidos de autorização especial, pelos médicos, para tratamentos com recurso a medicamentos inovadores ou ainda sem aprovação nacional pelo Infarmed. Além das desigualdades nas permissões e nas recusas, o presidente da SPEM considera este procedimento “puramente” burocrático, que deixa os pedidos “na pilha dos papéis”, impedindo uma atuação rápida e eficaz neste tipo de doenças.

O presidente da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, em representação dos doentes com esta condição médica, aproveitou a oportunidade para lembrar a “revolução” a que se assistiu no tratamento e na diversidade de soluções clínicas ao longo das últimas duas décadas.

“Hoje, muitos de nós conseguem ter carreiras profissionais e contributivas muito mais longas do que há vinte anos”, diz, acrescentando que os investimentos da indústria na procura por novos medicamentos não podem ser vistos como um custo, mas antes como uma aposta na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

João Almeida Lopes assinala ainda que, desta forma, é possível ter uma “sociedade mais produtiva, mais sã e mais feliz” graças à evolução da tecnologia medicofarmacêutica. “Não podemos viver no século XXI com estruturas que ainda têm comportamentos e modos de agir do século passado”, remata João Almeida Lopes.

As duas mesas-redondas que se seguem sobre este tema vão centrar-se no impacto humano e económico, respetivamente.