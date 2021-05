AGEAS debate panorama atual da produtividade nas empresas

José Gomes, CEO da Ageas Seguros. © Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

A AGEAS Seguros organiza, em parceria com a Ordem dos Economistas, um segundo ciclo de conferências no âmbito da iniciativa Fórum PME Global para abordar temas relacionados com a atividade empresarial e os riscos a ela associados, ouvindo os empresários das várias regiões do país.

Paulo Carmona, membro da Direção da Ordem dos Economistas, fará uma intervenção inicial sobre "Enquadramento, estratégia e competitividade da economia regional".

O debate, moderado pelo jornalista Camilo Loureço, aborda o tema da produtividade nas empresas, e decorre no Convento de São Francisco, em Santarém, com a presença de Gustavo Barreto, diretor-geral de Distribuição e Marketing na Ageas Seguros; Abel Aguiar, diretor executivo para Parceiros e PME da Microsoft Portugal; Alexandra Mendes Gonçalves, CEO da Mendes Gonçalves; Fausto Silva, diretor executivo da Adega Cooperativa do Cartaxo; Domingos Chambel, presidente da NERSANT e Armando Ferreira, administrador da Olitrem.

José Gomes, CEO da Ageas Seguros, fará a abertura e o encerramento da conferência.