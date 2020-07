Ageas Seguros Fórum PME Global

“Quanto integrada e estruturada, a gestão do risco tem consequências positivas na produtividade”, considera José Gomes CEO da Ageas Seguros.

A atividade empresarial e os riscos que lhe estão associados com base no conhecimento local são temas de debate do novo ciclo de conferências da Ageas Seguros e da Ordem dos Economistas. A iniciativa intitulada Fórum PME Global que já decorreu em 2018 e 2019 é retomada esta quinta-feira, em Viana do Castelo, com um modelo de organização que junta as presenças de diversos especialistas no auditório do Forte de Santiago da Barra com oradores online que contribuem também para esta discussão onde vão estar igualmente empresários e associações empresariais locais.

“A gestão do risco quando integrada e estruturada tem consequências positivas ao nível da produtividade, da internacionalização e da própria inovação”, refere José Gomes, CEO da Ageas Seguros, quando questionado sobre a pertinência de alguns temas discutidos no Fórum PME Global. “Estes são temas que sempre foram discutidos nas regiões por onde passamos e, portanto, ao faltar ainda uma série de regiões resolvemos iniciar uma nova fase desta iniciativa desenvolvida em parceria com a Ordem dos Economistas”.

É essencialmente um debate de ideias e experiências nas palavras de José Gomes. “Trata-se de um espaço para gestores e empresários que discutem os temas de modo local, mas também aproveitam para demonstrar certas experiências e certas opções que fazem na sua atividade.”

Em plena pandemia as consequências da Covid-19 não passam ao lado desta discussão e Rui Leão Martinho, Bastonário da Ordem dos Economistas, vai enquadrar esse impacto na conjuntura macroeconómica.

A conferência de Viana do Castelo é a primeira do novo ciclo Fórum PME Global que a Ageas Seguros vai levar também a Chaves, Setúbal e Castelo Branco num modelo de conferências vídeo online transmitidas em direto pelos sites da TSF e Dinheiro Vivo.