Alemanha, Angola e Espanha em destaque no Portugal Exportador

entro de Congressos de Lisboa vai acolher mais uma edição do Portugal Exportador. Empresas terão acesso a palestras, workshops e serviços de apoio à internacionalização.

Alemanha, Angola e Espanha são os mercados em destaque na edição deste ano do Portugal Exportador, que tem lugar dia 27 de novembro no Centro de Congressos de Lisboa. Com o cada vez maior peso assumido pelas exportações na economia nacional, os responsáveis pelas diferentes PME poderão tomar contacto ao longo do dia com players de setores de atividade como o agroalimentar, e-commerce e metalomecânica – front runners na economia nacional – e participar em diferentes workshops ao longo do dia.

Além dos já habituais workshops e cafés temáticos, a edição deste ano conta com uma nova iniciativa: o espaço Meet the Leaders, onde empresários com negócios de sucesso nos mercados espanhol, angolano e alemão, se irão reunir com as empresas que queiram aconselhar-se quanto às melhores estratégias de abordagem destes mercados.

As várias PME participantes vão ainda poder contar com a presença de oito gabinetes de consultoria internacional, 23 entidades de serviços de apoio à internacionalização, dez startups com produtos inovadores ligados às exportações, câmaras de comércio e indústria e web buyers internacionais.

Ao longo do dia, irão ainda decorrer dez workshops repartidos por três auditórios, os quais irão abordar tanto temáticas setoriais – com destaque para os setores agroalimentar, da metalomecânica e e-commerce – como de mercado.

Mais de cem oradores

Num total, o evento contará com 130 oradores, sempre com a temática da exportação como pano de fundo. O que se reveste de particular importância quando é conhecido o crescimento que as exportações nacionais têm tido nos últimos anos.

Embora continuem abaixo da média da UE, as exportações portuguesas têm vindo a aumentar o seu peso no PIB nacional, tendo atingido os 44% em 2018. A isto, junta-se ainda o facto de haver um cada vez maior número de empresas com perfil exportador, as quais representavam, em 2017, 35% do volume de negócios do total das empresas nacionais.

De referir que, de acordo com dados do Novo Banco, até julho deste ano, o valor das exportações nacionais de bens e serviços atingia os 53,5 mil milhões de euros, o que representa um acréscimo de 3% face ao mesmo período do ano passado.

Mas, apesar do cada vez maior dinamismo das empresas portuguesas nos mercados internacionais, há desafios que têm de ser ultrapassados. Um deles prende-se com a necessidade de uma maior diversificação dos mercados. Atualmente, são os países da União Europeia que absorvem a grande maioria das exportações nacionais (74%), com Espanha a assumir o papel de parceiro comercial privilegiado ao receber 21% das exportações portuguesas. Outro, mais global, prende-se com o previsível abrandamento da atividade económica nas principais economias mundiais e com as incertezas associadas a fatores como o brexit ou a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Temas que estarão em análise nesta edição do Portugal Exportador.