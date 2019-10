Alexandre Nilo Fonseca: Evento de “inspiração” para a transformação digital

A Portugal Digital Summit volta para mais uma edição na próxima semana e terá a Alemanha como país convidado. Em debate estarão os melhores modelos de negócio para a era digital.

O presidente da ACEPI- Associação da Economia Digital, Alexandre Nilo Fonseca, antecipa o programa da Portugal Digital Summit, que decorre no âmbito da Portugal Digital Week, que se prolonga de 21 a 25 de outubro.

Mais uma edição da Portugal Digital Summit e pela primeira vez com quatro palcos. Quais serão os temas fortes?

Cada palco tem uma abordagem temática distinta e cada um terá necessariamente audiências diferentes. No palco Strategy for Digital vamos ter logo a abrir, no dia 22 de outubro, pelas 09.00, a presença do ministro Pedro Siza Vieira, que anteriormente já tinha a pasta da Economia e que agora passa a ministro de Estado e a ter a importante pasta da Transição Digital – há já uma grande expectativa em relação a este primeiro discurso do ministro e em relação a esta nova pasta. Este palco tem como tema central a transformação digital dos países, das empresas e das pessoas e destina-se essencialmente a gestores e responsáveis de empresas ou de organismos públicos que procuram inspiração, boas práticas e novas abordagens à transformação digital – cada um dos pai-néis deste palco é temático com foco em temas como os novos modelos de organização e novas competências, novos serviços e produtos, desenvolvimento de empresas ágeis e de uma nova geração de marcas. Vale ainda a pena destacar a aguardada apresentação de Wijnand Jongen, autor do livro The End of Online Shopping, no dia 23 pelas 09.00. O palco Industries Going Digital tem uma abordagem temática semelhante à que referi sobre o palco Strategy for Digital , mas a abordagem é diferente, pois é feita pelos dez setores de atividade mais dinâmicos.

Os outros dois palcos fazem uma abordagem mais tecnológica?

O palco Digital Marketing & Sales destina-se aos profissionais de marketing, vendas e customer experience que pretendam conhecer as tecnologias, modelos de negócios e serviços mais inovadores em áreas como e-commerce, marketing, publicidade, vendas e lojas. Já o palco Tech Talks terá tutoriais e casos práticos de utilização das mais relevantes e inovadoras tecnologias digitais, nomeadamente interfaces e plataformas, inteligência artificial, automação entre outros, e destina-se aos profissionais que pretendam conhecer mais tecnologias em que assenta a transformação digital.

Há alguma novidade neste ano?

Os participantes no Portugal Digital Summit podem planear e melhorar a sua experiência no evento bastando para tal instalar a app oficial do evento disponível para Android e iOS. É possível desde já consultar a agenda dos mais de 40 painéis em quatro palcos; marcar as sessões favoritas; conhecer as biografias dos mais de 160 oradores, acompanhar a cobertura mediática do evento e até enviar mensagens para outros participantes.

No ano passado tiveram mais de três mil pessoas na conferência. O que esperam neste ano?

A nossa expectativa neste ano, com mais um palco e com uma diversidade acrescida de novas audiências, é que venhamos a ultrapassar as quatro mil pessoas nos dois dias. Este é já o evento do ano sobre o digital em Portugal e queremos que o maior número possível de profissionais possam ter a possibilidade de ouvir os mais de 160 oradores em quatro palcos que iremos ter nos próximos dias 22 e 23 de outubro no Pavilhão Carlos Lopes. Conseguimos assegurar um modelo de financiamento que permite que não cobremos a inscrição. Apesar de termos uma agenda da mais elevada qualidade. Algumas pessoas, por vezes, perguntam-me porque não cobramos entrada e eu respondo que este é claramente um dos maiores contributos que a ACEPI dá a Portugal em parceria com o Ministério da Economia e com o .PT e, claro, com o suporte dos patrocinadores e expositores.

A Alemanha é o país convidado nesta edição de 2019. O que se pode esperar desta partilha de conhecimento de uma das economias mais inovadoras do mundo?

Num estudo recente da Comissão Europeia sobre o nível de digitalização dos países da EU, Portugal surge na 19.ª posição, que se destaca na disponibilização de serviços públicos digitais, e a Alemanha na 12.ª, destacando-se nas competências digitais, quer por parte dos cidadãos quer no mercado de trabalho. Vamos ter em todos os palcos a presença de representantes, nomeadamente empresários, e responsáveis das principais empresas e instituições da Alemanha, a par de um alargado grupo de oradores nacionais que gerem empresas alemãs em Portugal. Ao longo de dois dias, portugueses e alemães partilharão as suas experiências de transformação digital e debaterão quais os melhores modelos de negócio para as empresas serem bem-sucedidas na era digital.

Além da conferência, haverá outras iniciativas no âmbito da Portugal Digital Week?

Iremos realizar a Cerimónia de Entrega dos Prémios ACEPI Navegantes XXI. Tivemos mais de uma centena de candidaturas que disputaram neste ano os troféus das vinte categorias a concurso. O prémio ACEPI Carreira Navegantes XXI será neste ano entregue ao comendador Rui Nabeiro da Delta Cafés.