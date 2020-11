António Ramalho: "Este é o momento de ouvir quem tem de ser ouvido"

António Ramalho, presidente executivo do Novo Banco. © Maria João Gala /Global Imagens

O presidente da câmara municipal de Leiria, Gonçalo Lopes, através de videoconferência - está de quarentena - congratula os empresários da região por terem sido rápidos na reposta à pandemia. Falando na abertura da conferência Portugal que Faz, na Nerlei - Associação Empresarial da Região de Leiria, o autarca diz que "as empresas reagiram rapidamente e conseguiram adaptar a produção de EPIs, como máscaras, batas têxteis e fatos de plástico. A resposta foi extraordinária".

Jorge Santos, presidente do Gabinete Económico e Social da região de Leiria, está de acordo, sublinhando igualmente a celeridade com que o município reagiu à pandemia, criando um gabinete para fazer face ao problema.

António Ramalho, o presidente executivo do Novo Banco, e promotor da iniciativa Portugal que Faz, sublinha que 63% da atividade do banco está dedicada ao segmento das empresas, e que o Novo Banco foi o primeiro a responder às necessidades da crise. "Este é o momento de ouvir quem tem de ser ouvido, para se poder reestruturar, refinanciar e reorganizar o modelo de capacidade de resposta", diz António Ramalho. "Acredito que o processo de preparação da recuperação é mais importante do que parece, porque esta crise é assimétrica, emocional e comportamental ", diz Ramalho.

António Poças, presidente da Nerlei, considera que o grande problema das empresas é o da capialização, que já existia anteriormente. "As principais necessidades agora são de tesouraria. É isto que temos de resolver rapidamente. Se o Banco de Fomento não resolver isto, não servirá para nada", alerta o dirigente associativo.

A iniciativa Portugal que Faz vai percorrer o país, de norte a sul, em encontros com o tecido empresarial, para debater ideias e encontrar soluções nesta conjuntura difícil de pandemia.

Num ciclo de seis conferências, o banco junta-se às associações representativas de cada região para debater os desafios que as empresas enfrentam.

Assista à conferência aqui.