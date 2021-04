Arquitetos digitais vencem ouro e prata nos Indigo Awards

22 Abril, 2021 • 03:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Ouro e prata. A t_insight alcançou distinção máxima nos Indigo Awards deste ano, entregues nesta semana. O Ouro foi concedido em UX, Interface e Navigation, atribuído pelo Indigo Design Awards 2021 com o Prata Riverside Village, da VIC Properties.

O site do único projeto do atelier RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP em Portugal ganhou ainda Prata em mais duas categorias: Interactive Design e Website Design.

Originário de Amesterdão, o Indigo Design Award é uma competição internacional de Graphic, UI / UX, Mobile Design, Branding e Design, que seleciona o seu júri de forma criteriosa, convidando profissionais com contribuições inovadoras no mundo do design digital.