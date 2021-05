Motor 24 12 Maio, 2021 • 17:28 Partilhar este artigo Facebook

Os vencedores dos prémios Global Mobi Awards Prio, nas categorias a concurso, serão conhecidos na cerimónia de entrega de prémios transmitida digitalmente às 17h30 no site Motor24, dos Global Mobi Awards Prio e nas páginas de facebook do Motor24 e do Dinheiro Vivo.

Os candidatos estão divididos pelas diversas categorias a concurso que vão desde Cidades a Empresas e Organizações, Cidadania, passando por Carros Elétricos, Carros Híbridos, Carros Plug-In, Veículos LEV, Tecnologias de Mobilidade e Tecnologias Auto.

Os Global Mobi Awards Prio são uma iniciativa das marcas de informação Dinheiro Vivo e Motor24, do grupo Global Media, e contam com um júri alargado que inclui jornalistas em representação dos mais importantes orgãos de comunicação social nacionais, académicos e representantes de associações e empresas.

Já na sua terceira edição, os Global Mobi Awards Prio visam distinguir as melhores práticas, projetos, produtos, tecnologias e ideias de mobilidade inteligente em Portugal.

Este ano o público também foi convidado a eleger o seu candidato preferido entre os que concorrem à categoria Melhor Carro Elétrico através de uma votação online que decorreu entre os dias 12 e 28 de abril.

Assista aqui ao vídeo da cerimónia e fique a conhecer os vencedores desta edição.