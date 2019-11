António Ramalho: Aumentar a base exportadora garante a sustentabilidade

António Ramalho antecipa uma edição do Portugal Exportador mais centrada no networking, num momento em que as empresas nacionais apresentam vantagens competitiva quando em causa estão novos modelos de negócio, mais digitais.

A agilidade e facilidade de adaptação das PME nacionais é vista como uma mais-valia pelo presidente do Novo Banco, que acredita que as empresas portuguesas têm vantagens num economia em que o e-commerce e o digital têm um papel cada vez mais preponderante.

Qual o balanço que faz da edição passada?

Num inquérito realizado na edição anterior, 80% dos visitantes responderam que aconselham o evento a outras PME e, a larga maioria, refere que voltará a estar presente na edição deste ano. Esta é a melhor avaliação que podemos ter. Assim, o balanço que fazemos é que o Portugal Exportador mantém a sua pertinência e atualidade pois o desígnio de aumentar a base exportadora nacional continua a ser uma das prioridades para garantir a sustentabilidade e o crescimento do tecido empresarial. A competição nos mercados externos, com os melhores players mundiais, obriga as nossas empresas a superarem-se diariamente a todos os níveis, desde a gestão até à produção e vendas, elevando a sua performance como um todo. As exportadoras crescem mais do que a média nacional, criam mais riqueza e emprego e assim fazem crescer todo o tecido empresarial. Ou seja, o Portugal Exportador mantém um efeito catalisador duplo. Contribui para aumentar o peso das exportações no PIB e melhorar a nossa Balança comercial e, ao mesmo tempo estimula e cria um movimento positivo em todo o tecido empresarial nacional.

Quais as novidades para esta edição?

O evento deste ano foi desenhado em função das sugestões dos visitantes da edição passada. E foram muito claros em pedir que se investisse mais em ações que permitam a concretização de negócios concretos. Ou seja, é importante ter momentos para passar informação sobre as tendências mundiais do comércio internacional mas também é importante que os empresários possam ter mais momentos de networking entre empresas portuguesas que se podem associar entre si e também, idealmente que consigam ter compradores internacionais a marcar reuniões de trabalho com as nossas PME. E foi por isso que este ano otimizámos o programa de forma a ter mais espaço para reuniões B2B, onde se inclui um grupo de seis compradores internacionais que estão a marcar reuniões com as empresas que já se inscreveram este ano. Adicionalmente criámos este ano o projeto Meet the Leaders em que empresários de sucesso em áreas estratégicas para as nossas exportações vão reunir pessoalmente com as PME durante o evento, partilhando as suas experiências e, individualmente aconselharem possíveis estratégias em função do setor de atividade de cada PME. Vai ser uma edição de 2019 com mais espaço e tempo para networking, em especial reuniões B2B, e aposta em coaching.

Os países em destaque são a Espanha, Alemanha e Angola. O que motivou esta escolha?

São várias as razões que levaram à seleção do destaque destes países. Espanha é o principal parceiro comercial de Portugal, representado cerca de 20% do destino das exportações nacionais. Este é um mercado natural também pela sua proximidade geográfica e cultural, um mercado com uma população de 46 milhões de consumidores, que dispõem de um rendimento per capita 30% superior ao português. As exportações portuguesas para este mercado têm aumentado consistentemente nos últimos anos.

A Alemanha, é um país com uma importância já histórica quer ao nível do comércio internacional, quer ainda do investimento. Acresce a sua dimensão, com o quarto PIB mundial, e também a estreita relação comercial com Portugal, sendo o nosso terceiro mercado de destino das exportações. É um mercado muito competitivo, mas com várias oportunidades de negócios tanto ao nível dos produtos tradicionais, como também nos serviços.

Já quanto a Angola, as relações comerciais, históricas e culturais, aliadas às oportunidades que se apresentam ao nível do fornecimento de produtos e serviços, faz com que seja um destino sempre na mente dos empresários portugueses.

Os três países apresentam atualmente situações políticas e económicas particulares. Quais os desafios que cada um deles coloca às PME nacionais e quais as vantagens que apresentam?

Espanha e Alemanha são países que apresentam bons níveis de risco país e que o Banco Mundial referência no seu relatório do “Doing Business” na 30ª posição e na 22ª posição, respetivamente, em 190 países na “facilidade de fazer negócios”. São também países com elevados níveis de competitividade e, portanto, bastante desafiantes para o tecido empresarial português que terá de se afirmar pela qualidade e inovação dos seus produtos e serviços. Angola apresenta uma diversidade de oportunidades tanto ao nível de produtos alimentares, máquinas e equipamentos, como também ao nível dos serviços.

O NOVO BANCO enquanto parceiro do tecido empresarial português, tem equipas especializadas de apoio ao negócio internacional e aconselha a utilização de produtos financeiros que mitigam o risco inerente às operações de comércio internacional em função dos países de destino.

Há setores de atividade, dentro do universo empresarial português, que se mostrem mais auspiciosos no que toca ao futuro das exportações?

Acredito que existem produtos/sectores que, por serem distintivos e endógenos ao território português, continuarão a ser muito importantes na afirmação de Portugal no mundo. Estou a pensar no turismo, na cortiça, no vinho, na pasta de papel, entre outros.

O setor Agroalimentar pode ser um exemplo, que aliás estará em destaque no Portugal Exportador, como um setor que soube inovar, que deu um salto qualitativo e que consegue hoje afirmar-se no mercado externo. Também a indústria metalúrgica e metalomecânica é um exemplo de dinamismo e inovação, tendo dado resposta à globalização e às novas necessidades dos mercados externos. É muito relevante tanto no tecido empresarial português como no comércio internacional, contribuindo já com mais de 20% para as exportações portuguesas.

Acredito ainda no crescimento dos serviços relacionados com o ambiente, dos serviços interligados com as tecnologias digitais e com as próprias plataformas que participam no ecossistema do comércio, que promoverão o desenvolvimento do e-commerce.

As PME nacionais mostram-se bem preparadas para assumir os desafios da internacionalização, nomeadamente no que toca a novos modelos de negócio, mais centrados no e-commerce e nos serviços online?

Sem duvida que sim. Começo por recordar que é comum dizer-se que as PME nacionais, por serem mais pequenas que as suas congéneres europeias, estão em desvantagem quando competem nos mercados internacionais. Mas os novos modelos de negócio centrados no e-commerce e no online, deverão mudar esta perceção. Temos que ver esta nova realidade de forma positiva para as nossas empresas e antecipo já duas vantagens claras: A primeira, porque apesar de algumas incertezas no mundo – e dou a título de exemplo não exaustivo o Brexit ou as relações comerciais EUA/China-, continuamos a assistir a um crescimento do comércio mundial que em 2018 foi superior ao do PIB mundial. E esta performance ficou a dever-se ao facto do comércio mundial ter beneficiado de desenvolvimentos logísticos que, aliados à redução dos custos de mobilidade dos bens e serviços, serão benéficos para um país periférico como Portugal. Em segundo lugar, estes novos modelos de negócio que privilegiam mais a qualidade que a quantidade e em que a rapidez de resposta faz a diferença, beneficiam as empresas portuguesas de média dimensão pois é sabido que são extremamente ágeis e se adaptam rapidamente às necessidades/pedidos dos clientes. As nossas PME, empresas que apostam na inovação e nas novas tecnologias, não descuram a relação pessoal, com as suas equipas comerciais muito profissionais e com um espírito de serviço ao cliente elevadíssimo. Estas características do tecido empresarial português permitem às nossas empresas aceitarem novos desafios e projetos exigentes, com foco no cliente final. E isso é o que os novos players mundiais procuram.

O que destaca da atuação do Novo Banco no apoio às PME no seu esforço de internacionalização?

Temos uma visão 360 sobre as necessidades das empresas e estamos completamente comprometidos em apoiar o seu crescimento. Assim, sabendo que a forma mais sustentável de crescer é apostando nos mercados internacionais, então esta área é absolutamente estratégica para o NOVO BANCO. Se temos uma quota de mercado de 20% nos produtos de trade finance, e se fomos distinguidos em 2019, mais uma vez, como BEST Trade Finance Bank em Portugal pela Global Finance, é porque de facto somos o parceiro ideal para as empresas exportadoras.

Note que apoiamos os clientes em todo o ciclo de exportação. Começamos numa fase inicial a ajudar na prospeção e estudo dos mercados potenciais para um determinado produto, com ferramentas inovadoras como o NB Fine Trade, identificando clientes noutras geografias. Passamos a um segundo nível com soluções de pré-financiamento à produção dos produtos e, por fim, se o cliente o desejar, podemos antecipar os seus recebimentos com soluções financeiras adequadas. Temos sucesso nesta área de negócio porque temos equipas de especialistas com muitos anos de experiência no terreno, que conhecem muito bem o core business das empresas e as suas necessidades.