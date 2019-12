Bruno Bobone: “Economia de salários de miséria fica na cauda do desenvolvimento”

Portugal tem de descentralizar a economia e o poder para sair da cauda do desenvolvimento. Foi a partir desta ideia que Bruno Bobone, presidente da CCIP – Câmara de Comércio e Indústria de Portugal, apresentou os dois desígnios que Portugal tem de seguir na próxima década. Até porque, como assinalou o líder da associação que representa as pequenas e médias empresas, “uma economia que paga salários de miséria, fica sempre na cauda do desenvolvimento”.

A aposta numa economia social de mercado é uma das ideias defendida por Bruno Bobone. “Temos de colocar a pessoa no centro de todas as decisões económicas. Atualmente, metade do país vive em confronto com a outra metade. Temos de unir o país”, defendeu o líder da CCIP na apresentação feita durante a conferência do 8.º aniversário do Dinheiro Vivo, que decorre esta sexta-feira no salão nobre desta associação, em Lisboa.

Bruno Bobone entende que é preciso romper com a economia de mercado porque “o país não se desenvolveu da mesma maneira que todos os outros países europeus. Continua a haver muita precariedade em Portugal. Temos de preparar o país para enfrentar crises e para poder crescer. Até agora, não temos um país muito desenvolvido. Estamos na causa da Europa. Sofre-se mais com a falta de riqueza”.

O empresário deixou mesmo um recado aos partidos que governaram Portugal nas últimas décadas. “Os líderes que deveriam ter feito o seu trabalho acabaram por não o fazer. Há razões para estarmos frustrados com a liderança.” Mais ainda, o empresário criticou a liderança “que vai atrás das sondagens” e que “está a perder relevância”.

Papel internacional

No contexto internacional, Portugal também pode ter um papel relevante, ao “criar um conceito para participar nas decisões do mundo”.

“Temos uma capacidade de entender os outros de maneira extraordinária. É fácil criar entendimentos entre pessoas muito diferentes”, destacou o líder da CCIP, lembrando que o atual secretário-geral das Nações Unidas é o português António Guterres.

Para ler mais artigos sobre a conferência do 8.º aniversário do Dinheiro Vivo, siga este link.