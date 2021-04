CEO do grupo Dia fala da rede de parcerias com produtores nacionais

Lisboa, 20/04/2021 - Talk DV - Mini Preço. Miguel Guinea Valle (Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

Comemora-se já na próxima segunda-feira, dia 26 de abril, o Dia da Produção Nacional. Este dia, que foi assinalado pela primeira vez em 2011, pretende sensibilizar a população portuguesa, e em especial os consumidores, para a importância social e económica da produção realizada dentro de fronteiras. É um dia em que os supermercados e hipermercados destacam os produtos nacionais - geralmente identificados com um símbolo próprio - e incentivam o seu consumo em detrimento de alternativas importadas.

Para assinalar esta data, o Dinheiro Vivo conversa com um dos protagonistas da grande distribuição em Portugal, o CEO do Grupo Dia, Miguel Guinea Valle. Este responsável está em Portugal desde abril de 2017 e vem falar sobre a importância dos produtores nacionais nas vendas do grupo de distribuição. O Grupo Dia, que nasceu em Espanha em 1979 e opera atualmente em quatro países - Portugal, Espanha, Argentina e Brasil, é dono das redes das insígnias nacionais Dia e Minipreço. Ao todo, o grupo detém 7.300 lojas, sendo que cerca de 3.800 são franquiadas. Em Portugal, o grupo está a desenvolver uma rede de parcerias com produtores nacionais, que abastecem, numa rede de proximidade, as lojas do país com produtos regionais e locais. A pandemia de covid-19 veio acelerar a necessidade da rede firmar estas parcerias com a produção nacional, que Miuguel Guinea Valle vê até como uma questão de solidariedade para com os produtores locais, que tinham mais dificuldades em escoar os seus produtos.

A emissão desta conversa terá lugar no site do Dinheiro Vivo (www.dinheirovivo.pt) no dia 26, às 11 horas da manhã.