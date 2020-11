António Ramalho, CEO do Novo Banco, na conferência Portugal que Faz, em Aveiro. © Maria João Gala/GI

A iniciativa Portugal que Faz, promovida pelo Novo Banco, vai percorrer o país, de norte a sul, em encontros com o tecido empresarial, para debater ideias e encontrar soluções nesta conjuntura difícil de pandemia.

Num ciclo de seis conferências, o banco junta-se às associações representativas de cada região para debater os desafios que as empresas enfrentam.

A primeira conferência, na AIDA - Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro, conta com a presença de António Ramalho, CEO do Novo Banco, Fernando Paiva de Castro, presidente da AIDA, José Ricardo Abrantes, presidente da AEA e Gil Nadais, secretário-geral da ABIMOTA.

António Ramalho e Carlos Andrade, economista chefe do Novo Banco, lançam o debate com uma intervenção sobre "A Região de Aveiro no panorama nacional e contexto macroeconómico".