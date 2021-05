Dinheiro Vivo 26 Maio, 2021 • 09:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Novo aeroporto de Lisboa, terceira travessia sobre o Tejo, novas soluções para as cidades e maior racionalidade na escolha das alternativas energéticas são as grandes questões debatidas nesta sessão das Talks DV, evento online subordinado ao tema "Olhar os Desafios da Engenharia XXI". Carlos Mineiro Aires, Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Miguel Castro Neto, subdiretor da Nova IMS, Francisco Ferreira, da Associação Zero e Rita Moura, da Plataforma PTPC/Cluster AEC, apresentam neste webinar as suas visões sobre o futuro da profissão, aplicada às várias áreas em que atua.

Carlos Mineiro Alves defende que a próxima década vai representar um enorme desafio para os profissionais da Engenharia, sobretudo na fase pós-pandémica, em que estão previstos inúmeros investimentos destinados a alavancar a recuperação económica. O PRR vai representar uma rampa de crescimento no país, mas tem o problema acrescido da falta de engenheiros para a sua concretização, nomeadamente na monitorização dos processos por parte das entidades públicas.

Rita Moura debruça-se sobre a questão da construção ser ainda constituída por pequenas empresas, nas quais há ainda uma baixa incorporação tecnológica, e se torna difícil passar uma mensagem da necessidade de trazer eficiência dos recursos para o negócio. Refere ainda que é necessário começar já a pensar numa terceira travessia do Tejo, ou mesmo na construção de um túnel que ligue ambas a margens.

Francisco Ferreira alerta para a importância fundamental de ter a eficiência das soluções como prioridade e a Engenharia e a Ciência darão aqui o seu importante contributo. Já Miguel Castro Neto fala na importância de fazer investimentos em edificado que tenha preocupações sustentáveis logo no momento do desenho e que promovem uma maior eficiência na utilização dos recursos, ou seja, decisões mais assentes na economia circular.

Acompanhe aqui o debate.