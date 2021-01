Deloitte apresenta nove tendências transformadoras das empresas

Francisco Almeida Fernandes 23 Janeiro, 2021 • 05:55 Partilhar este artigo Facebook

As últimas décadas mostraram ao mundo as vantagens e os desafios trazidos pela velocidade crescente de transformação tecnológica, com impacto nos negócios e nos mercados. A disrupção em passo acelerado implica, necessariamente, maior capacidade de adaptação das empresas, hoje muito atentas às tendências do futuro. O estudo Tech Trends 2021, apresentado nesta quarta-feira pela Deloitte, identifica e detalha nove que vão marcar os próximos 18 a 24 meses na atividade das organizações.

As perspetivas analisadas pela consultora dividem-se em três camadas - o coração das empresas, a gestão de dados e a experiência de fusão entre o físico e o digital (lista completa neste artigo). Embora não seja uma das tendências, a sustentabilidade ambiental é "algo que está muito diluído em todas elas" através de temas como "a eficiência energética" ou o "digital workplace", explica Rui Vaz ao Dinheiro Vivo. O partner, e um dos responsáveis pela apresentação do estudo, detalha que as conclusões são obtidas após uma auscultação intensa aos diferentes atores do mercado - desde as conversas com os executivos e clientes às perspetivas da comunidade académica com "ideias fora da caixa", passando por aquilo que os líderes das grandes plataformas têm a dizer. É esta mistura de ingredientes que permite, há 12 anos, antecipar mudanças e disrupções tecnológicas. O estudo está disponível de forma gratuita no site da Deloitte.

1. Strategy Engineered

"Uma escolha errada de tecnologia pode ser um problema para as empresas", defende Bruno Batista. O especialista da Deloitte concretiza dizendo que é preciso apostar numa relação indissociável entre a estratégia de negócio e as opções tecnológicas.

2. Core revival

Reinventar o coração das empresas, modernizando-as com soluções de migração para a cloud é uma das grandes tendências identificadas. A consultora aponta a evolução do conceito "low code, no code", cujo mercado representa atualmente 10 mil milhões de euros e que crescerá em cerca de 22% ao ano até 2027.

3. Supply unchained

A transformação da cadeia de abastecimento, acelerada com a pandemia, implicará a "adoção de ferramentas analíticas" que permitam ajustar o balanço entre a procura e a oferta e trazer novas oportunidades. A utilização de modelos preditivos, a segmentação e a hiperpersonalização farão a diferença no aumento da eficiência e dos lucros.

4. MLOps

Industrialized AI. Com a utilização de ferramentas de machine learning, as organizações podem mais facilmente monitorizar todas as vertentes do negócio, detetar padrões, combater anomalias e prever comportamentos. O objetivo é escalar a utilização de Inteligência Artificial (IA) e machine learning. "Permite ser mais rápido, as equipas trabalharem melhor e uma gestão centralizada", diz a consultora.

5. Machine Data Revolution

Esta tendência implica uma transformação na forma como as empresas recolhem, analisam e armazenam dados. Estes têm de ser organizados de forma que as "máquinas" os possam ler e, a partir daí, tomar decisões em nome dos humanos, como na personalização de produtos ou serviços em massa. Com apoio da cloud, do 5G e do edge computing, será possível "tomar decisões em segundos" e "escalar a industrialização da IA".

6. Zero trust

Este princípio de cibersegurança implica que os sistemas que protegem os ativos das empresas sejam pensados de raiz e desenhados de forma a desconfiar sempre. A ideia é criar uma segurança mais robusta e resiliente, diminuindo "riscos reputacionais e impactos no negócio" na cloud, redes sociais e outras plataformas.

7. Rebooting the digital workplace

"O escritório do futuro vai ser visto como um hub de colaboração", diz Bruno Batista. O trabalho remoto fará cada vez mais parte do futuro, obrigando as organizações a repensar modelos de interação entre colaboradores, ferramentas de produtividade e a cultura da empresa.

8. Digital meets physical

Com a aceleração da digitalização do consumo, é importante encontrar equilíbrio entre a experiência digital e a física. A ideia passa por "dar uma abordagem única a cada cliente", à semelhança do que acontece numa loja física, com as vantagens do online.

9. DEI Tech: tools for equity

A inclusão e igualdade dentro das organizações faz parte dos grandes desafios atuais. É preciso apostar na utilização de soluções tecnológicas que identifiquem problemas e ajudem a encontrar resolução.