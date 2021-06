Descarbonizar a economia passa pela energia e pela mudança dos hábitos de consumo

Francisco de Almeida Fernandes 03 Junho, 2021 • 16:44 Partilhar este artigo Facebook

Olhar as consequências ambientais do atual modelo de desenvolvimento económico e pensar em estratégias que permitam reduzir as emissões de CO2, de forma eficaz e integrada, foram temas centrais no terceiro debate promovido pelo movimento Faz Pelo Planeta by Electrão nesta quarta-feira. A conversa, moderada pela diretora do Dinheiro Vivo Joana Petiz, desenhou um conjunto de caminhos que podem permitir à sociedade chegar ao mesmo destino: a descarbonização. "As empresas que demorarem mais a acordar para este tema vão perder capacidade competitiva e de resiliência", defendeu João Menezes, secretário-geral da associação BCSD Portugal. Em causa está, diz, a transformação das cadeias de valor no sentido de as tornar circulares, a redução da pegada ambiental por via da produção e a adoção de um novo modelo de negócio baseado em serviços.

"Em vez de vender produtos em que o consumidor é o dono, vendo um serviço", explica. Um exemplo desta nova forma de consumo está em Tóquio, no Japão, onde o product-as-a-service já é comum na indústria da moda. "Os estudos mostram que mais de 90% das peças de roupa nos nossos armários não estão em uso. É um desperdício e ocupa espaço", sublinha. A solução adotada pelos japoneses está na subscrição de entrega de algumas peças de roupa, renovadas mensalmente por outras, aumentando a circularidade no setor. "O efeito de novidade que muita gente quer na moda não se perde, mas não obriga a comprar fast fashion todos os meses para renovar", explica João Menezes.

A mesma lógica pode ser aplicada às baterias dos carros elétricos, cujo impacto para o ambiente, nomeadamente pela extração de lítio, é considerável. "As empresas que fazem baterias estão a trabalhar ativamente para reduzir a necessidade de minerais nesses produtos", complementa Gonçalo Ferreira de Carvalho. O biólogo e ativista diz mesmo que, se nada for feito em prol da sustentabilidade, "a nossa espécie como a conhecemos está condenada". Por outro lado, lembra João Menezes, a solução não passa por deslocalizar a mineração de lítio e a produção de baterias para países em desenvolvimento, onde o trabalho é feito por crianças escravizadas e não existe "o mínimo de cuidado na relação com o ambiente". "Temos de ser capazes de reinventar essa indústria", aponta. Essa transformação passa, exemplifica, pelos países europeus aproximarem geograficamente a cadeia de valor e assumirem esse processo de extração, cumprindo regras sociais e ambientais na exploração. "Olhar para as baterias de lítio prolongando-lhes o ciclo de vida é muito importante", acrescenta ainda Mónica Luízio, da Electrão.

Energias verdes são o motor

Para Pedro Amaral Jorge, presidente da APREN - Associação Portuguesa de Energias Renováveis, o setor energético será o mais chamado na próxima década a contribuir para a descarbonização. Neste campo, aliás, Portugal assumiu o compromisso de atingir a incorporação de 80% de energia verde no consumo de eletricidade até 2030. "Já muitas vezes tivemos esses 80%", diz, referindo-se ao período pandémico em que uma parte substancial das necessidades elétricas foi assegurada por fontes renováveis. Se é consensual que a eletricidade limpa, proveniente do sol ou do vento, é a "forma mais eficiente de descarbonizar" os consumos, o responsável acredita que o hidrogénio verde terá, também, um papel importante na substituição dos combustíveis fósseis.

De acordo com um estudo recente da McKinsey, citado por João Menezes, Portugal precisa de acelerar o ritmo de eletrificação e de penetração das energias renováveis através do aumento de "cinco a seis vezes" da produção solar e eólica por ano, em comparação com a média dos últimos 15 anos. Só assim, clarifica, será possível "atingir os objetivos de eletrificação massiva e de adoção de veículos elétricos em larga escala".