Diogo Madeira da Silva "Temos uma história de investimento na educação que fala por si"

Diogo Madeira da Silva, Head of Public Affairs and Communication da Huawei.

Inclusão digital, igualdade de género e sustentabilidade nas TIC foram alguns dos principais temas da Web Summit 2020. Como encara a Huawei estes desafios?

A Huawei tem a visão de levar o digital a cada pessoa, casa e organização, para que possamos beneficiar de um mundo inteligente e totalmente conectado. A intervenção da vice-presidente sénior da Huawei abordou o tema do equilíbrio entre os géneros na construção de uma economia digital diversificada e inclusiva. Catherine Chen lembrou que as mulheres representam quase 50% dos cinco mil milhões de trabalhadores entre a população mundial, mas somente cerca de metade faz parte do mercado laboral. No caso da Huawei, temos uma história de investimento na área da educação que fala por si. Só no último ano - e aqui refiro-me concretamente à Huawei Portugal - reforçámos o nosso programa Seeds for the Future, que tem permitido aos estudantes de engenharia portugueses conhecer a Huawei e aprender com os seus engenheiros, e implementámos o programa ICT Academy, no âmbito da qual temos vindo a assinar protocolos de cooperação e transferência de conhecimento com universidades portuguesas. Também trouxemos para Portugal o SmartBus, uma iniciativa dirigida às crianças mais novas e vamos continuar a investir neste campo. Contamos em breve ter mais novidades para anunciar na área da formação, não necessariamente em contexto universitário.



Cada vez mais se discute a importância de colocar a tecnologia ao serviço da sociedade, transformando setores fundamentais como a educação e a saúde. De que forma está a inovação a mudar estes setores?

A inovação tecnológica é a força motriz de praticamente todas as indústrias. As áreas da educação e saúde não são uma exceção e os tempos de pandemia que vivemos têm mostrado a importância de uma infraestrutura tecnológica desenvolvida, sólida e robusta. Desde as aulas remotas à crescente digitalização dos campus universitários - os chamados smart campus - são inúmeros os exemplos de como a tecnologia está a facilitar a vida de quem ensina e quem estuda. E em Portugal, a nossa área de Enterprise está a trabalhar com instituições de ensino superior, no sentido de desenvolverem as suas infraestruturas tecnológicas, aproximando-as dos casos de sucesso que temos implementado noutros países. Mas também no caso da saúde, a evolução é tremenda. Desde a telemedicina às cirurgias remotas que poderemos ter um dia, os impactos positivos da tecnologia são inegáveis. Aliás, a rapidez com que a ciência tem respondido aos desafios da covid-19 é também acelerada pela tecnologia de que dispomos hoje, basta lembrar que na chamada gripe espanhola, demorámos mais de uma década a isolar o vírus.

Que papel terá o 5G?

As redes de quinta geração contribuirão para continuar a acelerar ou concretizar estas inovações. Esta tecnologia, combinada com outras como Inteligência Artificial, Realidade Virtual ou Big Data, terá um impacto transformador na generalidade das indústrias.