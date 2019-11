Diversificação e inovação vão ser vitais para sobreviver a 2020

A banca, os empresários e a Academia estão de acordo em relação a vários indicadores. O ano de 2020 vai levantar uma parede económica pela desaceleração das conjunturas internacionais (designadamente a alemã), mas a combinação de mérito, talento e risco otimista apontam um caminho de algum crescimento ao tecido empresarial português. Esta é uma das fortes conclusões do painel do 3.0 debate deste ano no âmbito dos Prémios Millennium Horizontes, que serão entregues a 14 de novembro, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.

João Nuno Palma (vice-presidente do Millennium bcp – organizador do galardão em colaboração com a Global Media Group), Luís Castro Henriques (presidente da AICEP), Céline Abecassis-Moedas (dean da área de economia da Universidade Católica Portuguesa) e Nuno Flores (diretor e fundador da Introsys) falaram de “heróis da crise”, talento abundante a sair da Academia, de capacitação dos profissionais, de esperança.

“Mercado e confiança? Sente-se que há confiança. Hoje, já se ouve falar em política monetária, fiscal e orçamental. A política orçamental é fundamental e existe já alguma preocupação na redução da carga fiscal sobre as empresas e particulares”, lançou João Nuno Palma numa primeira abordagem a 2020.

“O tecido empresarial pede um permanente recrutamento de talento. Tem sido muito desenvolvido nos últimos anos. Temos talento de grande qualidade e barato – seria melhor para os nossos jovens que não fosse tanto, mas já é bom sinal haver o talento”, garantiu Céline Abecassis-Moedas, levantando as duas grandes lebres da economia internacional em 2020: brexit e desaceleração da economia alemã.

Este último é uma parede que a Introsys vai ter de escalar para chegar ao outro lado. “Observamos a situação da Alemanha. 90% a 95% do volume de negócios é com clientes alemães. Em 2019 vamos bater recorde de volume de vendas, com 25 milhões de euros, mais 20% do que em 2019. Mas não podemos estar desatentos”, acautelou Nuno Flores.

Portanto, 2020 será “um ano desafiante”. Ou seja, de obstáculos que é preciso derrubar ou contornar. “Vai trazer algumas indeterminações. Mais pela economia mundial do que pela portuguesa. Os serviços estão a colmatar a indústria da manufatura. Temos mais de 20 milhões de turistas em Portugal por ano com expansão da cadeia de valor que sustenta boa parte da economia nacional”, desenvolve o vice-presidente do Millennium. E avisa: “O crédito fácil nunca trouxe grandes projetos industriais. É preciso avaliar o risco.”

“Concordo com o João, tem de haver diversificação de fontes de financiamento. Muitos projetos devem ser financiados por capital”, reforça o presidente da AICEP. E dá a receita: “Diversificação, inovação e capacitação. Precisamos de empresas capacitadas para analisar mercados. E que identifiquem bem quem são as pessoas das empresas que têm de ser capacitadas. São sobretudo as que lidam com internacionalização”, assinalou Castro Henriques. “Há muito para crescer na zona euro e fora. Recomendo que analisem onde é que o produto vai vender bem. Quem nos tirou da crise foram as empresas. Os heróis da crise foram os empresários.”

A terceira edição dos Prémios Millennium Horizontes bateu um recorde de candidaturas, com 2167, duplicando o número de empresas e de candidaturas.