E depois do choque tecnológico?

"Negócios sustentáveis têm mais sucesso". Foi desta forma que Julie Sweet, CEO da Accenture, recordou, perante uma audiência virtual de milhares de participantes na edição deste ano da Web Summit, que decorreu esta semana de Lisboa para o mundo, a crescente importância da sustentabilidade associada aos negócios. A concretização, durante a próxima década, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos em 2015 pela Organização das Nações Unidas (ONU), será, para aquela responsável, uma realidade possível com a ajuda da tecnologia e da transformação digital. No entanto, alerta que a mudança deve começar dentro de cada organização, cabendo aos gestores questionar-se sobre o impacto de cada processo de transformação que iniciam nestas metas de desenvolvimento sustentável. E exemplifica: a migração para a cloud representa uma redução da pegada ecológica.

O tema da sustentabilidade, que já ocupava algum espaço nas agendas dos gestores ganhou ainda mais fôlego desde que o mundo foi apanhado de surpresa pela pandemia de covid-19. A paragem forçada das economias e as mudanças que, em poucas semanas, milhares de empresas em todo o mundo tiveram que operar para que os seus negócios pudessem continuar em funcionamento, colocou um conjunto de temas em perspetiva e acelerou a transformação digital a um ritmo impensável poucos meses antes. "As vidas das pessoas sofreram transformações sem precedentes, o impacto da pandemia fez-se sentir em todas as indústrias e veio alterar o processo de crescimento das empresas", recorda a CEO. Contudo, a boa notícia é que este vírus global não abrandou a inovação. "Pelo contrário, amplificou-a a níveis históricos", reforça. Os exemplos são inúmeros, a começar pela rapidez com que a partilha de conhecimento científico por instituições de todo o mundo resultou no desenvolvimento das primeiras vacinas contra a covid-19. "A pandemia veio reforçar a necessidade das empresas do setor privado se unirem para atingir os objetivos propostos pela ONU, e não só". No fundo, conclui, "a covid-19 foi um alerta para nos recordar também da importância da resiliência, adaptabilidade e escalabilidade", essenciais para garantir que o mundo não para.



De inovação a alicerce da transformação digital

O contexto pandémico impulsionou a transformação digital de empresas e negócios em todo o mundo, e trouxe protagonismo a algumas ferramentas tecnológicas que, apesar de já fazerem parte das intenções de investimento de muitas organizações, não ocupavam os lugares de topo. É o exemplo da cloud, vista como tecnologia inovadora, que em poucos meses assume agora um papel de alicerce neste mundo em mudança. Flexibilidade, agilidade, redução de custos e uma opção energeticamente mais sustentável, esta tecnologia está a transformar-se, na opinião de Rui Barros, administrador responsável pela área de tecnologia na Accenture Portugal, numa commodity (ver entrevista). "É uma solução que permite uma boa escalabilidade e uma boa economia, pois pagamos pelo que usamos e é fundamental também pela agilidade que oferece", complementa Sanjeev Shukla, Cloud First Security Lead na Accenture Europe, em entrevista ao Dinheiro Vivo.

As reuniões de trabalho em plataformas como o Zoom ou o Teams, muito utilizadas desde que o mundo entrou em confinamento, não teriam sido possíveis sem o suporte de ferramentas como a cloud, recordou o responsável da Accenture. "A cloud está aqui para ficar. Será apenas mais uma parte do portfólio das empresas, a segurança continuará a ser um ponto essencial, assim como uma maior integração com os sistemas das empresas", conclui. F.F.