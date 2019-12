Efacec aposta na energia para chegar a cada vez mais mercados

Energia, mobilidade e ambiente são as três grandes apostas da Efacec para a próxima década. Estes pilares foram apresentados por Ângelo Ramalho, presidente executivo da empresa, durante o debate da conferência do 8.º aniversário do Dinheiro Vivo, que decorreu esta sexta-feira no salão nobre da CCIP – Câmara de Comércio e Indústria de Portugal.

Na área da energia, Ângelo Ramalho assinala que “o movimento é de abandono da produção baseada em fontes fósseis, passando para fontes renováveis, baseadas em sistemas muito mais pequenos e descentralizados”. Esta “revolução silenciosa”, vai tornar a gestão de infraestruturas “mais complexa”

Na mobilidade, a Efacec lidera a produção de carregadores de carga rápida e ultra-rápida para automóveis elétricos e quer chegar a cada vez mais mercados. A empresa portuguesa também pretende envolver-se no transporte público ferroviário, tanto no metropolitano como no comboio.

Na área do ambiente, a Efacec está atenta às questões da economia circular.

Com a aposta nestes três segmentos, a Efacec quer conquistar quota de mercado, sobretudo nas regiões da Europa e dos Estados Unidos, que vão representar “metade do mercado automóvel” no final da próxima década. A outra metade está na China mas a Efacec não pretende lá entrar “nos próximos anos”.