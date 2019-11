Faniak. A inteligência artificial para ajudar as bandas de música

O 11º pitch do nosso Elevator Future Pitch é de Nuno Moura, da Faniak, primeira plataforma de inteligência artificial portuguesa que gere as datas dos concertos, escolhe as salas mais adequadas, permite dar respostas mais personalizadas aos fãs e ainda ajuda a difundir melhor os conteúdos pelas redes sociais.

O Elevator Future Pitch é o grande desafio para as startups gravarem em vídeo o seu pitch em 30 segundos. O Dinheiro Vivo vai estar na Web Summit a gravar os pitchs de startups que procuram espaço na imprensa para, em 30 segundos, apresentarem ao mundo a sua ideia ou negócio. É simples: criámos o conceito Elevator Future Pitch, em conjunto com a empresa Hi-Interactive.