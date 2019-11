Em busca de um campeão de inovação

Durante os próximos dias, as startups presentes na Web Summit competem – pitch a pitch – para alcançar o título de “Start Up Campeã da Web Summit”. A KPMG está atenta à competição que acompanha, à vez, enquanto júri e parceiro.

Inspiração. É isso que Jules Walker procura quando ouve um pitch de um empreendedor. “Estou habituado a ouvir muitos pitches e a maior parte é boa mas não vai mudar o mundo. Quando oiço um empreendedor a falar-me do seu produto e horas depois ainda estou a pensar no assunto, a pensar em novos mercados para ele e em como pode ser aplicado – isso é o que eu entendo por inspiração. Não acontece com muita frequência, mas é muito bom quando acontece”, assegura o partner da KPMG internacional.

A partir do momento em que um projeto o inspira, Jules Walker tenta estabelecer uma relação com o empreendedor. “Gosto de os apoiar”, assume. Esta tarde, nenhum dos sete pitches a que assistiu no pavilhão 1 da FIL o deixou a pensar no projeto por muito tempo. “Sou um juiz bastante duro! Mas a verdade é que nenhum me inspirou por aí além. Alguns dirigem-se a espaços que já estão ocupados no que diz respeito à sua capacidade para serem disruptivos, outros não têm a melhor abordagem e outros dirigiam-se a mercados muito pequenos, eram demasiado de nicho”, critica.

Em competição estavam projetos de natureza muito diferente, incluindo uma plataforma de acompanhamento pós cirúrgico de animais de estimação, uma empresa de monetização de dados em que o próprio utilizador recebe dinheiro pelos dados que cede – Jules admite que era a sua favorita -, um serviço de entregas com forte aposta na neutralidade carbónica e o projeto que se sagrou vencedor da eliminatória, a portuguesa Betmarket, que pretende transformar as apostas desportivas numa forma de investimento.

Ser vencedor num pitch garante a passagem automática a nova eliminatória. Na ronda seguinte – já sem Jules Walker no júri – a vencedora foi a Frame. A startup americana, apoiada pela KPMG, propõe-se apresentar a informação de forma inovadora. “Cada vez mais, as pessoas tentam evitar as notícias. Nos Estados Unidos são já 40% as pessoas que o fazem. E isso é um problema, nomeadamente para a democracia”, alerta Ben Moe, o fundador da startup. Para fazer face a este problema, a Frame propõe-se criar documentários com uma duração de 10 a 15 minutos, que podem ser descarregados e visualizados no telemóvel. “Os documentários têm um tema central, que tanto pode ser o Brexit como a crise de imigração na fronteira entre os Estados Unidos e o México, e a história é narrada através de um caso pessoal marcante. Além disso, são colocadas elementos interativos no documentário, que o utilizador pode selecionar para ver, por exemplo, um mapa, uma cronologia ou aprender conceitos relacionados com o tema, que permitem que o próprio utilizador tenha um papel ativo na forma como o documentário é narrado”, explica Ben Moe.

O projeto está a ser alvo de um processo de aceleração de negócio e conseguiu já um investidor. Nasser Sattar, partner e head of advisoring da KPMG Portugal, admite que são as questões financeiras a causar os maiores problemas nas novas propostas. “Normalmente estes empreendedores inovadores têm um conhecimento profundo da solução que apresentam mas não têm tanta experiência na área financeira. Daí haver uma complementaridade em que o negócio é deles e a parte da assessoria financeira é apoiada pela KPMG”, explica.

“Muitas vezes os empreendedores que precisam de assessoria vêm ter connosco. Nós analisamos o modelo do negócio que pretendem apresentar, a inovação tecnológica e vemos se está dentro da nossa matriz. Uma vez a decisão tomada ajudamo-los a preparar o seu pitch, o modelo de negócio, o business plan e as necessidades de financiamento”, explica Nasser Sattar, para quem tão importante como a escolha rigorosa é a fé que o projeto desperta. “Falo em fé porque são projetos numa fase muito inicial e vivemos num mundo muito disruptivo em que muitas ideias vão ter sucesso outras não, e a concorrência é muita”, afirma o partner.

Para Nasser Sattar, o poder de antecipação representa um papel chave no mundo da inovação, bem como o fator disruptivo dos projetos e a capacidade de adaptação das empresas já presentes no mercado. “Estamos a viver uma nova revolução industrial, a do 4.0. que, quando olhamos para a rapidez com que as coisas se alteram, é diferente de todas as outras. A disrupção aparece totalmente colada à tecnologia e o modo de fazer negócio está a ser alterado bem como o modo de vida. Costumo dizer que é necessária adaptação e a disrupção que vem dessas novas empresas é o complemento das existentes”, afirma. Mas com uma ressalva: as empresas já presentes no mercado terão de ter a coragem de se adaptar e absorver as novas tecnologias com a alteração do seu modelo de negócio. “Caso contrário, as novas empresas, que são mais agressivas, vão conquistar quota de mercado e as anteriores vão começar a perder a quota e eficiência e é uma questão de tempo até desaparecerem”, alerta, dando o exemplo da bolsa de valores de Nova Iorque, onde as empresas mais capitalizadas têm todas menos de dez anos. “E daqui a dez anos vão continuar a existir e a ter um posicionamento forte porque são empresas que estão continuamente a inovar. O jogo está no investimento na inovação”, garante.

Com uma diferença, entretanto terão surgido novas empresas. “A beleza disto tudo é que todos os anos vemos surgir novas coisas. No outro dia uma pessoa dizia-me que vamos ter a disrupção da disrupção, e isto só pode ser bom!”, afirma Nasser Sattar.

Até quinta-feira, as empresas que se preparam para alterar o curso dos próximos dez anos vão continuar a competir na Web Summit. E é a vez de Jules Walker lançar um alerta, antecipando vencedores: “A assertividade pode definir o vencedor. Por norma, a pessoa que é mais refinada sai-se bem e isso acaba por ter mais peso do que a tecnologia. Penso que os três finalistas vão ter boa tecnologia mas será o que tiver uma melhor apresentação que vai vencer”.