Empreendedorismo, sustentabilidade e inovação

Numa altura em que a sustentabilidade ambiental faz parte da ordem do dia, é cada vez mais importante que as empresas sejam pensadas de forma a diminuir o seu impacto no ecossistema. Com isto em mente, a Câmara de Alenquer, que tem vindo a apoiar o empreendedorismo na região, promoveu uma iniciativa que desafiou alunos e empreendedores a criar soluções que resolvessem problemas ambientais. Para isso, preparou, em conjunto com o Audax – Centro de Empreendedorismo e Inovação do ISCTE-IUL, o programa intensivo do Green Discoveries para que, ao longo de três dias, os participantes pudessem ter acesso a formação, mentoria e apoio à criação de um modelo de negócio.

As três dezenas de participantes, assim como os mentores e júri, ficaram instalados na Base Aérea da Ota, onde pernoitaram, fizeram ações de team building e prepararam os projetos. O facto de o concurso se ter realizado em ambiente militar, mais austero e rigoroso, não foi um acaso. Pedro Sebastião, professor do ISCTE e presidente do Audax, explica que esta escolha teve como objetivo “fomentar as ligações das pessoas que aqui chegam” e ajudar a quebrar o gelo. Além de uma prova de orientação e outras ações promovidas pelos militares, os empreendedores tiveram oportunidade de participar numa “formação na parada que ajuda a descontrair e a perceber que há alguma postura e rigor”, características essenciais para o sucesso.

Por outro lado, o papel dos mentores (provenientes do tecido empresarial da região) foi fundamental para capacitar estas equipas, que foram divididas em duas categorias: Startup e Ideators. O know-how partilhado envolveu conhecimentos “desde marketing à inovação tecnológica”, passando pelos aspetos financeiros e pela preparação do pitch. No fundo, fornecer aos participantes ferramentas que visam ajudá-los a passar de “um processo que mostra a inovação associada a um produto, processo ou serviço, até uma parte de negócio com potencial de mercado”.

Criatividade e inovação

O Green Discoveries abriu candidaturas para dois tipos de pessoas: os Ideators, que foram integrados em equipas com cinco elementos para desenvolver uma ideia; e as Startups, para aqueles que tivessem um projeto em execução há menos de três anos e que o quisessem acelerar. Os grupos foram depois colocadas à prova num momento Shark Tank na Ota: em frente a um painel de júri, tiveram de apresentar os seus pitchs e demonstrar que problema se propunham a solucionar, de que forma e como a pretendiam rentabilizá-lo.

Destaque para o Caju Sustentável, desenhado por jovens naturais ou com ligações familiares à Guiné, que se propôs a criar maior valor para os produtores deste fruto seco, que representa 80% das exportações naquele país. Por incumprimento do regulamento, conquistaram uma menção honrosa, abrindo caminho à eleição de outros dois vencedores: o APMbio, por Ideators, e o RCoats, por Startups.

O primeiro, desenvolvido por Pedro Martins, Ana Oliveira e Daniel Piteira, mereceu um prémio de 2500 euros pela criação de uma quinta sustentável com várias culturas, como o goji, considerado um superalimento pelas propriedades antioxidantes. A equipa recebeu ainda cinco horas de mentoria e um kit sustentável, no valor de 80 euros, para cada membro.

Já o RCoats, desenvolvido por Anna Masiello e Yasmin Medeiros, procurou mostrar como é possível reduzir o desperdício de guarda-chuvas (anualmente, mil milhões de unidades são colocadas no lixo) e, em simultâneo, criar casacos impermeáveis e esteticamente apelativos. A ideia baseia-se numa rede nacional de recolha destes artigos, que depois são desmontados, transformados e vendidos como peças de moda – para cada casaco, são necessários três chapéus. A RCoats ganhou 5000 euros, 10 horas de mentoria e um ano de incubação no Alen_Quer Inovar, a incubadora do município, para acelerar o projeto.

Paulo Franco | “Temos dois mil alunos com empreendedorismo como disciplina”

O vereador da Câmara de Alenquer diz que a promoção do empreendedorismo é uma aposta da autarquia.

Como é que o município tem apostado no empreendedorismo?

O empreendedorismo foi uma dimensão extremamente importante e estratégica e, portanto, olhamos para ele do ponto de vista da educação. Temos um projeto a decorrer nas escolas, uma Academia de Empreendedorismo que se tornou um projeto educativo. Significa que temos cerca de dois mil alunos que têm o empreendedorismo como disciplina obrigatória no segundo e terceiro ciclo. Quando quisemos trabalhar o empreendedorismo nas escolas foi sobretudo trabalhar naquilo que entendemos serem as competências de um empreendedor, que podem resultar em ser um empresário. Se isso acontecer, ótimo. Se isso não acontecer, o que queremos valorizar e criar é uma educação empreendedora dos nossos jovens.

Foi assim que surgiu o Green Discoveries?

Neste momento, temos a cadeia toda montada – desde o primeiro ciclo até ao secundário, temos o projeto Academia de Empreendedorismo a decorrer nas escolas e temos, para fechar a cadeia, o Alen_Quer Inovar, que é a nossa incubadora. E daí aparece o Green Discoveries, que é extremamente importante porque vai permitir que projetos possam ficar alocados a esta -mesma incubadora.

Que tipos de incubação existem?

No Alen_Quer Inovar temos quatro tipologias de incubação, três das quais são incubação física. Quando existe uma ideia temos uma pré-incubação, quando existe uma ideia mais solidificada temos a incubação e, depois, temos o desenvolvimento do seu projeto quando a ideia está mais desenvolvida. Temos estas três mais a tipologia virtual, quando a ideia ou o projeto não têm a necessidade de ter um espaço físico.