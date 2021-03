Empresa ligada à construção cria campanha para compra de máquinas sem juros

Dinheiro Vivo 09 Março, 2021 • 13:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Se a construção é uma das áreas que nunca pararam durante a pandemia, não é imune às dificuldades que a covid gerou. Consciente disso a STET, em conjunto com a CAT, decidiu dar uma mão a quem mantém a atividade e enfrenta algumas dificuldades.

Agora é o momento é o slogan de uma campanha que oferece facilidades de financiamento em escavadoras e pás carregadoras da marca CAT, "com taxas de juro de 0% a 36 meses". A oferta da campanha vai mais longe: "engloba ainda o contrato de manutenção, bem como do consumo de combustível", explica a empresa. Esta campanha única está em vigor até 30 de junho de 2021, estando limitada às unidades disponíveis.

Os modelos de escavadoras abrangidos garantem um "alto desempenho, versatilidade e potência, com as vantagens que daí advém para clientes que exigem equipamento de qualidade e confiança", explicam os promotores da campanha, especificando os modelos em causa (escavadoras 313, 315, 317, 320, 323, 325, 326, 330, 336, 340, 352) e de pás carregadoras (950, 962, 966, 972, 980), equipadas com "as mais avançadas tecnologias, facilmente manuseáveis e respondem às expectativas dos clientes ao nível da produtividade, eficiência do combustível e vida útil.

A STET, Sociedade Técnica de Equipamentos e Tractores, é a representante oficial e exclusiva da Caterpillar em Portugal e Cabo Verde desde 1961., centrando a sua atividade na comercialização, aluguer, fornecimento de peças e assistência técnica a clientes com máquinas, geradores e motores marítimos e sendo parceira reconhecida no fornecimento e apoio dos seus clientes em setores tão diversos como: construção, pedreiras, minas, agricultura, floresta, tratamento de lixo e sucata e projetos que envolvam a aplicação de diferentes soluções de fornecimento de energia terrestre e ou marítima.