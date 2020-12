Empresas tecnológicas precisam de "mais mulheres líderes"

Catherine Chen, vice-presidente sénior da Huawei. © Direitos Reservados/Huawei

Francisco de Almeida Fernandes 05 Dezembro, 2020 • 05:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Só um mundo conectado será capaz de gerir a onda de digitalização, equilibrar o crescimento económico com proteção ambiental e abordar os desafios que enfrentamos", declarou Liang Hua durante a intervenção no primeiro dia da Web Summit 2020. O chairman da Huawei fez questão de dizer que a empresa está disponível para ajudar a criar soluções inovadoras que permitam reduzir o consumo de energia, a pegada ambiental e tornar a gestão urbana mais eficiente. Estes objetivos estão alinhados com os propostos pela União Europeia através do Green Deal, a bandeira política da presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen, e a meta comum de atingir a neutralidade carbónica até 2050.

Mas o que pode, afinal, fazer a indústria tecnológica pelo ambiente? De acordo com dados divulgados pela empresa no evento, o setor das TIC representa 6% de contribuição para o Produto Interno Bruto (PIB) mundial e apenas 2% dos gases com efeitos de estufa. "As redes móveis podem permitir melhorar até dez vezes a emissão de gases com efeito de estufa", explicou Paul Scanlan, que exemplifica com o impacto de transformação que a tecnologia terá em setores fundamentais como a indústria e os transportes.

Com a ajuda de grandes multinacionais como a Vodafone, Microsoft ou Google, que assumiram o compromisso de consumir 100% de eletricidade verde a curto prazo, será possível, acredita, reduzir as emissões de CO2 em 45% no setor das TIC até 2030. "Conseguimos fazer isto, é responsabilidade das organizações tornarem isto tão importante quanto as receitas", afirma o chief technoloy officer da Huawei Carrier Business Group.

Proteger o ambiente



"A Huawei acredita que ninguém deve ficar para trás neste mundo digital", explicou Luke McDonnell, responsável pelo programa Tech4All da multinacional na Irlanda. A iniciativa global implementou o seu primeiro projeto naquele país com o objetivo reduzir os impactos negativos do intenso tráfego marítimo em redor da ilha, nomeadamente a poluição e a morte de baleias provocada por colisão com navios. "É a nossa fonte de alimento e é importante que a preservemos nas gerações futuras", defendeu McDonnell. Para isso, o projeto da Huawei prevê a utilização de tecnologias de inteligência artificial e machine learning para detetar comunidades de animais marinhos, prever o seu comportamento e evitar, "se possível", a colisão entre navios e baleias. "Estamos a usar a tecnologia para conservar e proteger o planeta", afirmou.

Este é apenas um dos múltiplos projetos da multinacional por esse mundo fora. Através de uma parceria com a Rainforest Connection (RFCx), uma organização sem fins lucrativos, as tecnologias da Huawei e telefones reciclados estão a ser utilizados para proteger as florestas tropicais. Os dispositivos sem uso para uns transformaram-se em ferramentas movidas a energia solar, a que chamam Guardiões, que foram distribuídos em diferentes florestas para detetar sons de motosserras e camiões usados na extração ilegal de madeira. Em agosto, estes Guardiões já estavam instalados em mais de 14 países, sendo responsáveis por proteger mais de 3300 km2 de espaços tropicais, mas também por recolher e analisar sons de animais que ali habitam. Fomentar a utilização da inovação tecnológica ao serviço do planeta é um dos grandes objetivos do Tech4All.