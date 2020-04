EPIS lança campanha para aquisição de computadores para alunos desfavorecidos

Com os alunos em Portugal a terem de recorrer ao ensino à distância durante a pandemia, a Associação EPIS – Empresários pela Inclusão Social inicia uma campanha para angariar donativos para aquisição de computadores pessoais e de acessos à internet para ajudar os alunos mais desfavorecidos que se possam encontrar em situação de exclusão digital.

Numa primeira fase, a EPIS irá centrar-se nos alunos do 2.º e 3.º Ciclo e ensino secundário, a partir de uma base de dados de 4.379 jovens que estão em acompanhamento pela associação, de forma a promover a inclusão digital dos alunos mais vulneráveis.

“Os alunos que não têm computador e acesso à internet estão, neste momento, a ser identificados pelos seus mediadores e por informação recolhida através da plataforma informática da EPIS. Caracterizam-se pela carência económica e vulnerabilidade em termos de inclusão digital, e por não conseguirem obter apoio por outra via. Este trabalho é feito em coordenação com as iniciativas do Ministério da Educação”, indica a associação, através de comunicado.

O objetivo desta campanha passa pela angariação de pelo menos cerca de 150 mil euros, para que cada aluno identificado possa beneficiar de um computador portátil e de um pacote de dados para uso médio-intensivo em dois meses, aponta a EPIS.

A partir de 14 de abril, quando terminarem as férias escolares, a EPIS vai manter a operacionalidade dos seus programas de promoção do sucesso escolar junto de 11.298 alunos, que se distribuem do 1.º Ciclo ao Secundário este ano letivo, no continente e nos Açores. O acompanhamento será feito por via remota com os alunos autorizados pelos seus encarregados de educação e através da utilização dos canais mais práticos em cada situação.

Já durante o período de suspensão das atividades letivas presenciais, os 182 mediadores da Associação usaram ferramentas como o Whatsapp ou o Skype para acompanhar e ajudar nos estudos, um contributo essencial neste tempo de isolamento que tem sido difícil para todos, mas em particular para as crianças e jovens.

Os interessados em contribuir para este esforço conjunto da EPIS podem fazê-lo através do email geral@epis.pt.