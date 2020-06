Está aí uma nova corrida ao ouro

A corrida ao ouro chegou a Portugal – agora pela mão da Discovery e da NOS e sob a forma de um desafio virtual com prémios bem reais -, lançando o convite a todos os portugueses para que se tornem mineiros digitais, podendo ganhar mais de 10 mil euros.

“O ouro tornou-se épico no Discovery graças à lealdade dos telespectadores que seguem The Gold Rush temporada após temporada, transformando esse conteúdo num pilar da programação do canal”, justifica Elena Hermosilla, diretora de Marketing, Comunicação e Digital do Discovery para Espanha e Portugal. “É por isso que, com a ajuda do nosso parceiro NOS, queremos fazer algo muito especial para os fãs, convidando-os a participar numa iniciativa online inédita que os fará sentir como os mineiros em busca do ouro e cujas aventuras continuam todos os dias.”

A competição, que decorre até 5 de julho, arranca na página de Facebook do Discovery e no site da NOS, que direcionam os utilizadores para o site onde o jogador “poderá começar a procurar QRCodes que estão escondidos nas stories das páginas em display ads e nos episódios do programa A Febre do Ouro”, explicam os organizadores.

Cada QRCodes terá um valor diferente e pode ser utilizado apenas 10 vezes, “fazendo deste passatempo uma corrida digital ao ouro”, consideram. O primeiro “mineiro” a atingir os 31,1 gramas, ou 1 onça (a medida utilizada no programa A Febre do Ouro), poderá trocar o seu ouro virtual por ouro verdadeiro. Os participantes poderão ainda arriscar e guardar o que encontraram para trocar por uma barra de 100 gramas e outra de 50 gramas, correspondentes ao primeiro e segundo lugar, no valor de 5300 e 3600 euros, respetivamente.

Ao final da corrida digital chegarão primeiro aqueles que conseguirem conjugar melhor a astúcia e a capacidade estratégica. O desafio arrancou dia 21 de junho e vem acompanhado de uma maratona de 24 horas com os melhores programas dedicados ao ouro – A Febre do Ouro: Águas Bravas, A Febre do Ouro: Minas Perdidas, uma seleção dos melhores episódios de A Febre do Ouro e a estreia da nova temporada de Na Rota do Ouro com Parker Schnabel.