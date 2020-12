Liang Hua, chairman da Huawei. © Direitos Reservados/Huawei

Três dias depois de uma programação intensa na Web Summit 2020, que este ano adotou um modelo totalmente virtual e conseguiu juntar mais de 100 mil pessoas online, digital é a palavra de ordem. Nos diferentes palcos enriquecidos com apresentações, masterclasses e debates em torno das mais recentes inovações tecnológicas, dois temas conquistaram destaque transversal - a sustentabilidade e a economia digital. Liang Hua, chairman da Huawei, um dos oradores, falou de tecnologias como a Inteligência Artificial (IA), o cloud computing e a realidade virtual, aliadas à nova geração móvel, como essenciais para o desenvolvimento económico do futuro. "Tudo isto fará progredir a nossa indústria e a economia digital", defendeu.

Ao mesmo tempo que trouxe desafios aos Estados e às empresas, a pandemia deixou a descoberto a importância do reforço da independência industrial da Europa e abriu janelas de oportunidade aos empreendedores. Nove meses após o início da crise sanitária em Portugal, milhares de empresas e trabalhadores foram forçados a adaptar negócios e estruturas de organização, que, em muitos casos, permitiu acelerar projetos de transformação digital. É precisamente este movimento massivo de transição que deve ser aproveitado e potenciado para alimentar o crescimento económico do país, mas também do velho continente e do mundo. "Este é um momento-chave para fazer crescer a economia digital", sublinhou o chairman da Huawei, acrescentando que para isso é necessário adotar os eixos fundacionais do conceito de Indústria 4.0 - a colaboração entre parceiros e clientes, bem como entre indústrias, para "estimular a inovação e criar oportunidades".

Ainda que Portugal seja internacionalmente reconhecido pela capacidade inovativa, que torna o país apetecível para abrigar hubs tecnológicos de multinacionais, mantém-se na cauda da Europa no que à digitalização diz respeito. De acordo com os últimos dados do Índice de Digitalização da Economia e da Sociedade (DESI), elaborado pela Comissão Europeia, Portugal é o décimo Estado-membro com piores indicadores. O executivo comunitário - que analisa métricas como a conectividade, utilização de serviços de internet e a digitalização dos serviços públicos - justifica a posição pelas diferenças na qualidade da banda larga entre zonas urbanas e rurais, pelos custos elevados dos serviços de telecomunicações, mas também com o reduzido impacto das tecnologias de informação na economia (3% do PIB).

No entanto, segundo a ACEPI - Associação da Economia Digital, o empurrão dado pela covid-19 deverá ter impacto no desenvolvimento das compras online. Em 2019, cerca de metade (51%) dos internautas admitia fazer aquisições no mercado virtual, número que a associação e a IDC esperam ver crescer para 57% no final do ano. Por outro lado, adianta o estudo das duas entidades, a pandemia colocou mais micro e pequenas empresas (uma parte substancial do tecido empresarial português) na internet - a presença digital aumentou de 53% para 76%.

Próximos cinco anos serão decisivos

Apesar destes dados, os empreendedores portugueses têm vindo, ao longo dos últimos anos, a reforçar a sua competitividade internacional e a desbravar caminho no digital, um mundo de oportunidades. A reindustrialização da Europa, objetivo comum traçado pela UE, abre portas ao desenvolvimento da indústria nacional e a implementação do 5G permitirá acelerar o crescimento ambicionado. "A Europa tem uma base industrial forte e a capacidade de inovar. A convergência das tecnologias 5G, cloud e IA ajudará a implementar o mundo digital, incrementar a produtividade e gerar novo valor", defendeu Liang Hua. O presidente da Huawei, cuja aposta na nova geração móvel tem permitido alavancar projetos inovadores na indústria, assim como em setores como o da saúde ou educação, acredita que a economia digital será responsável por 30% do PIB mundial em 2025.

No último dia da Web Summit 2020, Margrethe Vestager subiu ao palco para criticar a incapacidade europeia na criação de um verdadeiro mercado único, falha que, acredita, tem potenciado a dominação tecnológica por países como os Estados Unidos ou a China. "Uma das coisas que possibilitou esta situação é que nós, na Europa, falhámos na criação de um mercado único", afirmou a comissária europeia para a concorrência, acrescentando que os Estados-membros devem concentrar-se no fortalecimento do mercado e não em destronar as grandes tecnológicas norte-americanas e chinesas. A deputada dinamarquesa acredita que a Lei dos Serviços Digitais, criada pela comissão e que deverá entrar em vigor este mês, pode fomentar o surgimento de grandes empresas europeias no setor das TIC. "Cabe-nos ter sucesso. Não é restringindo os outros que nos tornamos bem-sucedidos, é fornecendo as melhores soluções possíveis", disse.

Alavancar a digitalização europeia

Durante a sua intervenção como keynote speaker, Liang Hua reforçou o compromisso da Huawei com o velho continente para continuar "a trabalhar com os parceiros locais para ajudar a Europa a manter o seu nível de sucesso em termos de digitalização e sustentabilidade". A multinacional, presente no mercado europeu há duas décadas, é diretamente responsável por cerca de 10 mil empregos que permitem a geração de valor para os diferentes Estados-membros. Segundo um estudo recente da Oxford Economics, que avaliou o impacto económico da empresa, a tecnológica contribuiu com 16,6 mil milhões de euros para o PIB europeu e 6,6 mil milhões em receitas fiscais para os cofres públicos.

Por outro lado, o contributo no que respeita à inovação é reconhecido pelo European Patent Office, que confirmou a liderança da Huawei no seu ranking de pedidos de patentes em 2019. "O investimento em Investigação & Desenvolvimento, como o realizado pela Huawei, é crucial para um aumento geral das capacidades produtivas na economia europeia", atesta Pete Collings, da Oxford Economics.