"Ético, inclusivo e sustentável", assim terá de ser o futuro das empresas

Francisco de Almeida Fernandes 14 Novembro, 2020 • 06:30

Estratégias para manter a Europa na vanguarda da inovação mundial e formas de formar e captar talento para alimentar a disrupção tecnológica foram temas centrais do 8º Huawei European Innovation Day, este ano realizado na capital polaca em formato digital. Numa altura em que a reindustrialização do velho continente integra os principais objetivos comunitários, e cuja urgência a crise pandémica veio demonstrar, Michal Boni sublinhou o "papel complementar relevantíssimo" das empresas na criação de futuros profissionais mais capazes e com formação mais adequada às necessidades do mercado. A sinergia entre a academia e a indústria, diz o antigo ministro da Digitalização da Polónia, será benéfica para enfrentar os desafios digitais europeus.

Carlos Pons, presidente da European Digital Society, apelou a uma crescente aposta na responsabilidade social das instituições privadas, nomeadamente no que respeita à igualdade de oportunidades. "O futuro das empresas será ético, inclusivo e sustentável ou não será", afirmou. Uma ideia partilhada pela responsável da Huawei pelo mercado nórdico, Radoslaw Kedzia, que lembrou como "a pandemia acelerou a transformação digital", apontando como fundamental o papel da "inovação e cooperação para assegurar que o efeito da tecnologia na sociedade e nos indivíduos é positivo, equilibrado e inclusivo".

O diretor para as áreas da Comunicação e Relações Institucionais da marca em Portugal refere ao Dinheiro Vivo que "não há inovação sem talento", uma realidade "bem presente" para a tecnológica que "conta com mais de 90 mil colaboradores alocados às áreas de Investigação e Desenvolvimento (I&D)". Em território nacional, os mais de 15 anos de atividade têm sido marcados pelo apoio à "educação no domínio das digital skills" através de diversos programas em parceria com instituições de ensino superior (ver texto ao lado). "Teremos mais novidades em breve no campo da educação", afiança Diogo Madeira da Silva.

No ano em que a multinacional chinesa comemora duas décadas de presença no mercado europeu, a Oxford Economics publicou um estudo sobre os contributos financeiros e tecnológicos da Huawei na Europa em 2019. De acordo com o documento, publicado no início de novembro, a empresa foi responsável por mais de 224 mil empregos e contribuiu com cerca de 16 mil milhões de euros para o PIB europeu, gerando mais de 6,6 mil milhões em receitas fiscais.