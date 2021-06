Euro2020: Jogo de abertura dá liderança à TVI

Cartazes de apoio a Eriksen marcaram todos os jogos do Euro2020 © EPA/Catherine Ivill / POOL

11 de junho: Turquia X Itália - TVI: 30,6% share

Vitória dos Italianos vista por mais de 2.9 milhões de portugueses

A seleção italiana jogou como visitante no seu país e venceu a Turquia por três bolas a zero, na partida que deu o pontapé de saída do Campeonato da Europa de 2020. A TVI foi a televisão anfitriã desta partida e os portugueses responderam à chamada de mais um Europeu de futebol. Em média, mais de 1.3 milhões assistiu à partida, a que correspondeu um share de 30.6%. Este também foi o programa mais visto do dia, superando as audiências de telenovelas e telejornais. A Sport TV1 transmitiu o jogo em simultâneo e averbou uma audiência média de 35 mil telespectadores e um share de 0.8%.

© Initiative Euro2020 Media Monitor

Se compararmos este primeiro jogo com os outros de grandes competições internacionais, este acabou por ter mais impacto que o Rússia x Arábia Saudita do Mundial de 2018. De ressalvar que esta 1.ª partida do mundial foi a menos vista das últimas grandes competições, uma vez que foi transmitida a meio da tarde. Ainda assim, o Turquia x Itália, não conseguiu superar o jogo de estreia da seleção gaulesa no Euro 2020. Durante essa partida, a RTP1 registou uma audiência média de mais de 1.6 milhões de telespectadores.

Partida alavancou audiências da TVI

© Initiative Euro2020 Media Monitor

A TVI beneficiou da transmissão da partida de estreia do Euro 2020 e atingiu a liderança de canais. Com uma quota de share de 19.8%, a estação de Queluz subiu à liderança, registando mais 0.6 p.p. que a SIC e mais 2.6 p.p. face à média do mês de maio.

Minuto a minuto TVI: Turquia x Itália

© Initiative Euro2020 Media Monitor

A transmissão do primeiro jogo do Euro 2020 teve uma tendência de audiências crescente durante a primeira parte, altura em que também se deu o pico máximo de audiências. Esse período aconteceu já perto do apito para o intervalo, onde mais de 1.6 milhões de portugueses estavam sintonizados na TVI. A 2.ª parte registou uma performance estável, embora ligeiramente inferior à 1.ª parte, com o pico de audiências nesta parte a acontecer no momento do 3.º golo italiano, marcado por Insigne aos 79 minutos.

Perfil do jogo maioritariamente masculino

© Initiative Euro2020 Media Monitor

A partida inaugural da competição contou com um público mais masculino com idade acima dos 45 anos.

12 de junho: Bélgica X Rússia - RTP1: 19,8% share

TVI voltou a liderar num dia de emoções fortes

RTP1 teve o jogo mais visto, mas foi o Dinamarca x Finlândia (TVI) que deixou a Europa em suspenso

A vitória da Bélgica sobre a Rússia foi a partida mais vista do dia em termos de audiência média (863 mil telespectadores e um share de 19.8%). Ainda assim, as principais atenções do dia foram para o Dinamarca x Finlândia, emitido pela TVI. Aos 42 minutos de jogo, Christian Eriksen (Dinamarca) caiu inanimado no relvado e saiu de maca para o hospital de Copenhaga minutos depois. Este momento chamou a atenção dos portugueses que se colaram aos ecrãs para saber ao pormenor o estado de saúde do dinamarquês. A partida, que começou às 17h, teve de ser interrompida e a continuação do jogo esteve em causa. Felizmente, o jogador apresentou melhorias e pediu aos companheiros de equipa que fossem a jogo. Pelas 19h30, jogaram-se, então, os restantes 3 minutos da primeira parte e a consequente segunda parte. No acumulado do jogo, observou-se uma audiência média de 800 mil telespectadores, a que correspondeu um share de 23.7%.

A Sport TV transmitiu em direto e em exclusivo o empate a uma bola entre o País de Gales e a Suíça. A partida contou com uma audiência média de 67 mil telespectadores e um share de 2.1%.

Transmissão do Bélgica x Rússia insuficiente para a RTP1 aumentar share

© Initiative Euro2020 Media Monitor

Mesmo tendo emitido o jogo com mais audiência média do dia, a RTP1 não conseguiu aumentar a sua quota de share para valores acima da média de maio. Por sua vez, registou menos 0.4 p.p., somando 11% de share. Já a TVI voltou a liderar, desta vez pela margem mínima. A estação de Queluz registou um share de 17.9%, mais 0.1 p.p. que a SIC. Este último teve no programa Terra Nossa - Especial João Moutinho o mais visto do dia.

Destaque para a Sport TV1 que fruto das emissões de todos os jogos do Euro 2020, aumentou em +0.5 p.p. a sua quota de share para os 0.9%.

Minuto a minuto TVI: Dinamarca x Finlândia

© Initiative Euro2020 Media Monitor

O Dinamarca x Finlândia foi, até ao momento, uma das partidas mais mediáticas do torneio. O jogo decorria normalmente até que ao minuto 42" Christian Eriksen caiu desamparado no relvado após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória, felizmente revertida. Nesse período houve um pico de audiências no canal, que deixou os telespectadores em suspenso. Posteriormente, a partida foi interrompida, sendo retomada às 19h30. Ainda assim, o ponto mais alto de audiências deu-se já perto do apito final, altura em que os dinamarqueses tentavam empatar o jogo a todo o custo. Nesse período, estavam sintonizados na TVI cerca de 1.2 milhões de portugueses.

Minuto a minuto RTP1: Bélgica x Rússia

© Initiative Euro2020 Media Monitor

O Bélgica x Rússia foi o jogo com mais golos do dia. A partida teve uma performance crescente ao longo da sua emissão e sempre que a turma belga marcava, o interesse dos portugueses pelo jogo também subia. O pico alto de audiências registou-se já perto do apito final, altura em que Lukaku marcou o terceiro golo dos belgas. Nesse momento, estavam sintonizados na RTP1 cerca de 1.2 milhões de telespectadores.

Perfil do jogo Dinamarca x Finlândia mais transversal em idade

© Initiative Euro2020 Media Monitor

Perfil da partida foi mais masculino, mas captou a atenção de telespectadores mais jovens

Perfil Bélgica x Rússia em linha com os outros jogos do EURO 2020

© Initiative Euro2020 Media Monitor

O perfil dos telespectadores que assistiram à partida na RTP1 foi idêntico aos restantes jogos emitidos. Com um perfil mais masculino, o jogo captou a atenção dos indivíduos com mais de 45 anos.

13 de junho: Inglaterra X Croácia - TVI: 24,8% share

JOGO DE ESTREIA DE INGLATERRA VISTO POR MAIS 1.2 MILHÕES DE PORTUGUESES

Ainda assim, foi a SIC a liderar o dia.

O terceiro dia de competição começou com o jogo de cartaz Inglaterra x Croácia. A seleção inglesa levou a melhor sobre os croatas e venceu pela margem mínima, com um golo de Sterling. A TVI foi a estação transmissora do jogo que registou uma audiência média de 862 mil telespectadores, sendo este, até ao momento, o terceiro jogo mais visto do torneio.

Já a Sport TV emitiu em exclusivo o Áustria x Macedónia do Norte e o Países Baixos x Ucrânia. O primeiro jogo foi histórico para os austríacos que atingiram a primeira vitória numa fase final de um EURO. Esta partida registou uma audiência média de 41 mil telespectadores. A última partida do dia atingiu uma audiência média de 72 mil telespectadores. A vitória suada dos Países Baixos foi a partida mais vista do Euro 2020 em sinal fechado até ao momento.

© Initiative Euro2020 Media Monitor

Domingo liderado pela SIC. TVI com quebras de 1.9 p.p.

© Initiative Euro2020 Media Monitor

A SIC ainda não transmitiu nenhuma partida do EURO 2020, mas foi a estação líder no domingo. Com um share de 20.4%, a estação de Paço de Arcos subiu 0.2 p.p. face à média de maio, contrastando com a TVI, que caiu -1.9 p.p. e com a RTP1 com -0.7 p.p. versus a média de maio. A Sport TV1 voltou a verificar uma performance positiva, atingindo 0.7%.

Minuto a minuto TVI: Inglaterra x Croácia

© Initiative Euro2020 Media Monitor

O interesse dos portugueses pelo jogo manteve-se relativamente estável durante toda a emissão. O pico máximo (audiência média de 654 mil telespectadores) registou-se ainda na primeira parte, mais precisamente no minuto 10 do jogo. O golo de Raheem Sterling, aos 57 minutos despertou temporariamente a atenção dos portugueses, que diminuiu nos últimos 15 minutos do primeiro jogo do dia.

Inglaterra x Croácia observa um perfil com idades acima dos 45 anos

© Initiative Euro2020 Media Monitor

O perfil dos telespectadores que assistiram à partida na TVI foi o espelho dos restantes jogos: mais masculino e com idades acima dos 45 anos.

