Faro discute a segurança da nova mobilidade

Faro acolhe hoje as Road Safety Sessions, juntando especialistas e decisores para discutir a segurança rodoviária num momento em que se perfilam cada vez mais modelos de mobilidade, das trotinetes aos veículos autónomos. Em debate estarão temas como a sinistralidade associada à chamada mobilidade suave – que já envolveu mais de 70 acidentes no primeiro semestre do ano -, ou saber até que ponto a autonomia dos veículos pode ser uma solução para aumentar a segurança.

Os desafios para o setor segurador das novas formas de mobilidade e das alterações tecnológicas, que caminham para a introdução de um grau cada vez maior de inteligência artificial nos automóveis, são abordagens que também vão merecer destaque nas Road Safety Sessions.

A conferência, que acontece no Campus da Penha da Universidade do Algarve, insere-se no âmbito do Portugal Mobi Summit, uma iniciativa do Global Media Group em parceria com a EDP, Via Verde, CeiiA, Fidelidade e o apoio da Deloitte e da Câmara Municipal de Cascais.

Vão marcar presença neste último warm-up do Portugal Mobi Summit o presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, o administrador do Global Media Group, Afonso Camões, o presidente da ANSR, Rui Soares Ribeiro, e altos responsáveis da Infraestruturas de Portugal, EDP, CEiiA, Fidelidade, Brisa e Cascais Próxima, entre outros convidados.