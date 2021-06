Faz pelo Planeta debate a Economia Circular e a Bioeconomia

Por Dinheiro Vivo 17 Junho, 2021 • 09:30 Partilhar este artigo Facebook

Quais os principais desafios atuais da economia circular? Que oportunidades nascem da bioeconomia? Como se medem os contributos da economia circular e da bioeconomia para a sustentabilidade do planeta? Estas são algumas das questões que estarão em debate esta quinta-feira, em mais uma mesa redonda do movimento Faz pelo Planeta by Electrão.

Este quarto debate, subordinado ao tema "Economia Circular e Bioeconomia", conta com a presença de Susana Ferreira, responsável de operação do Electrão, Ricardo Rato, diretor de Inovação da ISQ, Filipa Pantaleão, diretora técnica, da EGF, Miguel Aranda da Silva, diretor de Resíduos da Veolia,​​​​​​, Vanda Dores, diretora de Serviços de Estratégia da Direção-Geral de Política do Mar e as Big Changers Catarina e Rita Leitão. Joana Petiz, diretora do Dinheiro Vivo, modera a discussão.

Acompanhe aqui.