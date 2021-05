Faz pelo Planeta debate desenvolvimento sustentável no pós-pandemia

Por Dinheiro Vivo 20 Maio, 2021 • 09:30 Partilhar este artigo Facebook

O movimento Faz pelo Planeta by Electrão é um projeto que visa promover a reciclagem de resíduos e a economia circular, inspirando os diferentes setores da sociedade portuguesa a tornarem-se agentes de mudança para um planeta ambientalmente mais sustentável. A iniciativa inclui a realização de seis debates, e hoje realiza-se o segundo, subordinado ao tema "O Desenvolvimento Sustentável no Pós-Pandemia"

A discussão conta a com a presença de Ricardo Furtado, Diretor-Geral da Electrão, Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, Filipe Duarte Santos, presidente do CNADS, Susana Viseu, presidente da Associação Business as Nature, e Joana Guerra Tadeu, uma das Big Changers. O debate é moderado por Joana Petiz, diretora do Dinheiro Vivo.

Os Big Changers e os Corporate Changers são pessoas e empresas considerados exemplos e que podem inspirar outros à mudança. O movimento Faz Pelo Planeta by Electrão quer premiar estes casos e incentivar outros cidadãos e corporações a seguir o mesmo caminho.

Que medidas os diferentes países estão a adotar para o cumprimento das metas? Que impactos, positivos e negativos, a pandemia teve no ambiente? Haverá um antes e depois da pandemia no que diz respeito à sustentabilidade ambiental? Estas são algumas das questões que vão merecer reflexão neste debate.