Fiscalidade verde pode ser a solução para acelerar a sustentabilidade ambiental

É possível apostar no crescimento económico dos países e, em simultâneo, reduzir as emissões de gases com efeitos de estufa? Esta foi uma das questões centrais do segundo debate promovido pelo movimento Faz Pelo Planeta by Electrão, da associação de gestão de resíduos, que dividiu os participantes. Se é verdade que Portugal, em 2020, registou números positivos na recolha de resíduos recicláveis e reduziu o desperdício alimentar nas famílias, Joana Guerra Tadeu diz ter "uma visão muito pessimista" sobre a manutenção desta realidade em período de retoma económica. Um dos principais argumentos desta ativista ambiental a tempo inteiro, como se apresenta, prende-se com a data em que o país, todos os anos, esgota os recursos naturais da Terra - em 2020, foi a 22 de agosto, mas este ano esse dia chegou mais cedo, a 13 de maio. "É uma diferença gigante e ainda sem recuperação económica", alerta.

A autora da página de Instagram Ambientalista Imperfeita, onde procura consciencializar para as questões ligadas à sustentabilidade, participou esta manhã do debate sobre «Desenvolvimento sustentável no pós-pandemia», juntamente com Susana Viseu, da Business as Nature, Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, Filipe Duarte Santos, presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, e Ricardo Furtado, diretor geral adjunto do Electrão. A conversa, transmitida via streaming, foi moderada pela diretora do Dinheiro Vivo, Joana Petiz.

Filipe Duarte Santos destaca o desempenho positivo da União Europeia, no último ano, que conseguiu baixar as emissões de gases com efeito de estufa em 24% (quando comparado com 1990), mas lembra que é preciso agir de forma solidária com países menos desenvolvidos para construir um mundo mais verde. "É possível compatibilizar estas preocupações com o crescimento económico, desde que ele seja feito em termos sustentáveis", diz. Já no campo do turismo, setor fortemente atingido pela crise pandémica, Luís Araújo defende a disponibilização de apoios, financeiros e ao nível da informação, às empresas para que se adaptem às novas exigências ambientais. "Definimos metas muito concretas", aponta, referindo-se à Estratégia 2020-2027 do Turismo de Portugal, que estabelece o objetivo de, nos próximos seis anos, conseguir que "90% da atividade turística tenha medidas de gestão eficiente de água, energia e resíduos". Para isso, afirma, será importante oferecer instrumentos de financiamento europeus e nacionais.

Susana Viseu e Joana Guerra Tadeu olham para a implementação de uma política de fiscalidade verde que incentive as corporações a optar pela utilização de materiais recicláveis, aumentando a circularidade da economia, mas também de combustíveis limpos. Sobre a recuperação do turismo, setor responsável por uma fatia importante da riqueza nacional produzida, criticam a inauguração de novos portos de cruzeiros, como o de Lisboa, que, acusam, são ações contrárias ao discurso político que apela à transição energética. "Temos metas bonitas, documentos estratégicos à prova de bala, mas é preciso ação", afirma a responsável pelo projeto Business as Nature. A taxação dos alojamentos turísticos em áreas de natureza ou a aplicação de incentivos fiscais são caminhos apontados. "Enquanto não nos mexerem no bolso a sério, aos consumidores e às empresas, vamos ter um mercado de carbono", remata.

O movimento Faz Pelo Planeta by Electrão continua o seu ciclo de debates sobre sustentabilidade no próximo dia 2 de junho com uma conversa dedicada ao tema «O desafio da descarbonização da economia», transmitido em direto no canal oficial de YouTube do Electrão.