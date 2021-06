Futebol foi o conteúdo de destaque num mês liderado pela SIC

Final da Taça de Portugal entre o Sporting Clube de Braga e o Benfica foi o programa mais visto em maio. © Gonçalo Delgado/Global Imagens

A análise de audiências de TV da agência de meios Universal McCann, que integra o grupo Mediabrands, revela que o consumo televisivo voltou a cair em maio (-5.7%), em mês de avanços no que ao desconfinamento diz respeito.

A SIC manteve-se como o canal mais visto, mantendo o valor de share do mês passado, 20.2%. A TVI ficou na segunda posição e contou com os programas mais vistos do mês. Contudo, registou uma ligeira quebra no seu share (-0.3 p.p. vs. abril) ficando-se pelos 17.2%.

A RTP1 reverteu as perdas do mês anterior e ganhou 0.3 p.p. de share atingindo 11.4%, tendo sido o único canal generalista a aumentar a sua quota de share em maio.

A transmissão das semifinais e da Final do Festival Eurovisão da Canção, bem como o jogo dos quartos de final a contar para Campeonato Europeu de Sub-21 que opôs a Seleção Nacional sub-21 à Itália, alavancaram as audiências da estação de televisão pública.

Analisando o conjunto dos canais Pay TV, manteve a sua quota de share estável (35.5%), com a CMTV (4.6%), SIC Notícias (2%) e Globo (1.9%) a estarem entre os canais mais vistos.

Olhando para a média de todas as inserções de cada programa, o destaque vai para a transmissão da final da Taça de Portugal. Transmitida pela TVI, a vitória do Sp. Braga frente ao Benfica foi o programa mais visto do mês e o segundo mais visto do ano, já que conseguiu manter, em média, mais de 2,3 milhões de portugueses colados ao ecrã, correspondendo um share de 45.6%.

A final da Liga dos Campeões, jogada no Estádio do Dragão e que opôs os ingleses do Chelsea ao Manchester City, também foi transmitida pela estação de Queluz e conquistou uma audiência média de mais de 1,9 milhões de telespetadores.

A fechar o top 3 dos mais vistos esteve a entrevista de Manuel Luís Goucha a Tony Carreira. Em média, mais de 1,6 milhões de portugueses assistiram ao programa, que registou um share de 31.9%. Num mês marcado por futebol, destaque também para a final do Festival Eurovisão da Canção, transmitida pela RTP1. O certame foi o programa mais visto desse dia, elevando a RTP1 à liderança pela primeira vez em 2021.

Maio também foi um mês de novos programas, especialmente para a SIC, que viu estrear a quarta temporada de "Quem Quer Namorar com o Agricultor?". O reality show foi para o ar no último domingo, dia 30 de maio, e em termos de share, foi a estreia mais vista a um domingo desde 2013. Com uma audiência média de 1,4 milhões de telespectadores, o programa atingiu, então, um share de 32%.

A estação de Paço de Arcos estreou também a telenovela "Orgulho & Paixão", que veio substituir na grelha do canal a telenovela "Êta Mundo bom". No acumulado do mês, Orgulho & Paixão verificou uma audiência média de 706 mil telespectadores e um share de 10.8%.

De referir ainda que as manhãs (7h30-12h30 - 15.7% de share), horas de almoço (12h30-14h30 - 27.4%), tarde (14h30 - 18h30 - 18.5%), pré-prime (18h30-20h - 20.7%) e prime-time (20h-00h - 23%) foram lideradas pela SIC. O late night (00h-02h30 - 15%) e as madrugadas (2h30-7h30 - 9.6%) ficaram a cargo da TVI.