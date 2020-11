Futuro da prestação de cuidados de saúde será cada vez mais digital

A pandemia veio acelerar o desenvolvimento da telemedicina em Portugal, que já era uma tendência, como ilustra esta consulta. (Filipe Amorim / Global Imagens) © Filipe Amorim / Global Imagens

Apesar de repetidos apelos à implementação de soluções tecnológicas na saúde que se fizeram ouvir ao longo dos últimos anos, a verdadeira importância de criar sistemas de apoio à decisão no diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doentes tornou-se evidente com o embate da covid. Um pouco por todo o mundo, os sistemas nacionais de saúde viram-se forçados a recorrer ao blockchain, à Inteligência Artificial (IA) e big data como forma de reinventar um setor ferido pela pressão adicional causada pela pandemia. Potenciados por infraestruturas de 5G, nomeadamente nos países asiáticos onde a quinta geração móvel já está disponível, projetos de hospitais conectados permitiram reduzir custos, eliminar erros e aumentar a qualidade de serviço prestado aos utentes nesta fase.

Em Portugal, que tem vindo a reforçar a digitalização nesta área, surgiram, nos últimos meses, iniciativas de teleconsultas que permitiram a realização de exames à distância, evitando deslocações físicas a hospitais e eliminando o risco de contaminação. Mas há ainda um longo caminho a percorrer.

Esta tem sido, desde 2015, uma preocupação da Comissão Europeia. Com a criação do Mercado Único Digital (MUD), o objetivo passa por transportar o mercado único da União Europeia para a era digital, sendo a saúde um dos setores prioritários na agenda da comissão. Em causa estão os benefícios potenciais que os serviços digitais podem oferecer aos cidadãos e às empresas, por exemplo, através da partilha de dados para fins de investigação que permitam aumentar a prevenção e a melhoria dos cuidados prestados. Partindo de um dos princípios da quarta revolução industrial, a colaboração é apontada como essencial neste processo de transformação do setor, e dá corpo ao conceito de saúde personalizada.

Uma das medidas que a UE tem em cima da mesa é a criação de uma infraestrutura de serviços digitais de saúde que permita o intercâmbio de receitas eletrónicas e de dados dos pacientes entre prestadores de cuidados. Os primeiros intercâmbios transfronteiriços começaram em 2019, mas o objetivo é alargar a participação a todos os Estados-membros ao longo deste ano.

5G como acelerador



Velocidade na ordem do gigabit, baixas latências e altos débitos de informação fazem da quinta geração móvel o veículo necessário para os próximos passos da transformação digital em vários setores. Contudo, sucessivos atrasos e polémicas em torno do processo de licenciamento do espetro do 5G em Portugal podem atrasar a implementação da rede e o consequente impacto em diferentes indústrias. Olhando para os exemplos que chegam da Ásia - onde, por exemplo, a Coreia do Sul já disponibilizou a rede -, a experiência conquistada durante a pandemia evidencia as vantagens que a infraestrutura pode ter na melhoria dos cuidados de saúde. Soluções de assistência remota baseadas no 5G permitiram ajudar enfermeiros a monitorizar pacientes à distância e a disponibilizar consultas digitais. Mas as soluções contemplam ainda a possibilidade de concretizar, remotamente, treino de profissionais, cirurgias ou operação de robôs de logística para tarefas que libertem enfermeiros para atividades de apoio aos doentes. "A possibilidade de termos intervenções cirúrgicas remotas, permitindo aos doentes o acesso a telemedicina, da integração da inteligência artificial com a computação, vai trazer ganhos de eficiência aos sistemas de saúde privados, públicos e aos utentes", defendeu Fernando Miranda, responsável da área empresarial da Huawei, durante uma conferência sobre a tecnologia na saúde.

Em abril, em pleno pico de contágio na primeira vaga de covid em Portugal, a Altice e a Huawei disponibilizaram tablets e sistemas de videoconferência ao Ministério da Saúde para facilitar o contacto entre profissionais do setor, fornecedores e doentes internados. Contudo, são as soluções alicerçadas na cloud, como a IA, realidade virtual ou big data que terão um papel mais disruptivo na digitalização e eficiência do setor, que beneficiará doentes e prestadores de cuidados de saúde.