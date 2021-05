Global Mobi Awards Prio: E os vencedores são...

Motor 24 12 Maio, 2021 • 19:38 Partilhar este artigo Facebook

Os Global Mobi Awards Prio, os primeiros prémios para o setor da mobilidade inteligente, são uma iniciativa das marcas de informação Dinheiro Vivo e Motor24, do grupo Global Media e contam com um júri alargado que inclui jornalistas em representação dos mais importantes órgãos de comunicação social nacionais, académicos e representantes de associações e empresas.

O júri avaliou durante os últimos seis meses as 53 candidaturas apresentadas nas 10 categorias a concurso, tendo escolhido aqueles que mais se distinguiram pela inovação, pelo benefício público e pela qualidade das propostas.

Na categoria Cidades, o júri decidiu atribuir o prémio ex-aequo às autarquias do Porto e de Coimbra pelos seus projetos de mobilidade urbana.

O Porto com o projeto de partilha do espaço público IDEA, desenvolvido em cooperação com o CEIIA e com o IST e Coimbra pelo trabalho desenvolvido pelo SMTUC (Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra).

As vereadoras da mobilidade das respetivas autarquias, Cristina Pimentel (Porto) e Regina Bento (Coimbra) receberam os prémios entregues pelo Presidente do Conselho de Administração do Global Media Group, Marco Galinha.

O setor da mobilidade tem sido também um motor de inovação, conforme demonstram os projetos e produtos das empresas vencedoras da categoria "Empresas/Organizações", a Go With th Flow e o prémio Cidadania atribuído a Miguel Veríssimo, autor do projeto de protótipo Space on Wheels, um conceito inovador para a modularidade e multifuncionalidade dos espaços sobre rodas.

Nos prémios reservados a veículos, produtos e serviços, o Volkswagen ID3 foi eleito como o Melhor Carro Elétrico, o Toyota Yaris Hybrid como Melhor Carro Híbrido e o Volvo XC40 Recharge como o Melhor Carro Híbrido Plug-In.

Este ano o público foi chamado a participar numa votação eletrónica para escolher o seu preferido entre os candidatos a Melhor Carro Elétrico e a escolha recaiu sobre o Nissan Leaf. A Nissan venceu ainda o prémio Tecnologia Auto, atribuído ao inovador sistema de e-pedal. Mas nem só de veículos de quatro rodas são feitos os prémios da mobilidade e por isso a bicicleta elétrica Beeq C800 Trekking foi a eleita na categoria Melhor Veículo LEV (Light Eletric Vehicle).

Finalmente, o prémio para a Tecnologia de Mobilidade foi atribuído à EVIO que desenvolveu uma plataforma e uma aplicação inteligente para o carregamento de veículos elétricos, capaz de fornecer serviços a todos os intervenientes no ecossistema da mobilidade elétrica.

Na cerimónia da entrega de prémios, Emanuel Proença, administrador da Prio, parceira da iniciativa, sublinhou o rápido crescimento do mercado de veículos elétricos em Portugal o que demonstra que a eletrificação do setor dos transportes é uma tendência que tem vindo a acelerar. Marco Galinha, Presidente do Conselho de Administração do Global Media Group, reiterou o compromisso do grupo de media com a mobilidade sustentável em Portugal, de que os Global Mobi Awards Prio são exemplo, promovendo e estimulando a descarbonização dos transportes e uma mobilidade mais inteligente e feliz.

Saiba mais em https://globalmobiawards.motor24.pt