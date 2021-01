Governance: Os novos desafios de Conduta, Cultura e Controlo Interno 

Ângela Barros, Associate Partner EY, Consulting Financial Services © DR

O novo paradigma do governo interno, decorrentes do novo Aviso 3/2020 e da Instrução 18/2020 do Banco de Portugal, acarreta desafios para as instituições financeiras ao definir padrões mínimos para a conduta e organização interna, as partes relacionadas, os requisitos específicos dos fluxos de informação, os deveres dos órgãos de administração e de fiscalização, a adequação dos titulares de funções essenciais e a segregação destas funções, incluindo as políticas de sucessão, de remuneração e de subcontratação, bem como a substituição do relatório de controlo interno pelo relatório anual de autoavaliação.

O Banco de Portugal (BdP) publicou o Aviso 3/2020 e a Instrução 18/2020, normativos que protagonizam a implementação de um novo paradigma na regulação do governo interno, com efeitos práticos na promoção da estabilidade e solidez financeira, devendo o seu cumprimento ser considerado uma prioridade pelas Instituições Financeiras.

A evolução regulatória tem como principal objetivo o alinhamento e incorporação da experiência adquirida com a aplicação da regulamentação em vigor integrada com as melhores práticas, nomeadamente as EBA/GL/2015/22, EBA/GL/2017/11 e EBA/GL/2019/02, orientações relativas a políticas de remuneração, governo interno e subcontratação, respetivamente.

Deste regime emergem novas regras aplicáveis ao modelo das três linhas de defesa, assente na repartição de distintas responsabilidades em matéria de governo e gestão do risco pelas diferentes funções essenciais. O reforço e sincronização na atuação das três linhas de defesa constitui um paradigma de maior robustez e resiliência das Instituições Financeiras. Em particular, realça-se que estas funções devem ser estabelecidas em unidades de estrutura autónomas, independentes e organicamente segregadas das atividades que monitorizam e controlam.

Contudo, são consagradas exceções quando a Instituição não se encontre habilitada a receber depósitos, podendo até ser considerada a combinação das responsabilidades destas funções numa única unidade de estrutura e a função de auditoria interna totalmente subcontratada.

O respeito pelo princípio da proporcionalidade é assim alcançado através da diferenciação do regime aplicável consoante a dimensão da Instituição e da utilização de conceitos amplos, podendo ser adaptados ao caso concreto.

É de salientar o reforço das regras de fiscalização interna das Instituições, os novos deveres do Órgão de Administração, a densificação do "fit and proper" , as políticas de sucessão e de remuneração, bem como a importância do "tone from the top", visando preocupações de ética empresarial, incidindo especialmente na cultura e conduta organizacional.

Destacam-se ainda as exigências ao nível dos fluxos de informação, a relevância dada às partes relacionadas e conflitos de interesse, a pertinência da participação de irregularidades e a substituição do relatório de controlo interno pelo relatório anual de autoavaliação, mais abrangente em termos de cultura e deficiências de controlo interno, com o objetivo de reforçar a responsabilidade das Instituições.

Neste contexto, as matérias visadas têm uma repercussão direta nos processos das Instituições Financeiras e, com a aproximação da data do primeiro reporte, a 1 de março de 2021, importa acelerar a respetiva adaptação aos novos requisitos regulamentares.

No contexto pandémico e económico desafiante, as Instituições Financeiras deverão aproveitar este processo de convergência para os novos requisitos da conduta e cultura organizacional e do sistema de controlo interno, para alavancar os exercícios de gap analysis na identificação de futuras sinergias de atuação, automatização de processos e integração nos temas chave da sua estratégia e modelo de negócio.

Seleção e avaliação da adequação para o exercício de funções dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização e dos titulares de funções essenciais, segundo critérios de e idoneidade, qualificação profissional, disponibilidade, independência e conflitos de interesse.

Compromisso da gestão de topo (membros dos órgãos de administração e de fiscalização e titulares de funções essenciais) em relação ao controlo interno. Para a implementação efetiva de um sistema de controlo interno é necessário que o respeito pelas políticas, processos e boas práticas seja promovido "a partir do topo" uma vez que estes órgãos devem espelhar a organização.

Associate Partner EY, Consulting Financial Services